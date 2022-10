Rafa Gomariz: "Era necesario dar el salto a la Liga EBA"

A una semana del estreno en la Liga EBA, Rafa Gomariz analiza para el Día el proyecto del UCB Camper Eurogaza y también el panorama del baloncesto de la ciudad. "Debemos devolver a Córdoba al sitio que merece, pero esto no es sencillo", reconoce un técnico cordobés que ve "necesario" el salto que da el club a la cuarta categoría del baloncesto nacional.

–¿Qué sensaciones tiene tras cerrar la pretemporada?

–Las sensaciones son buenas. Es un equipo nuevo porque repiten pocos jugadores del curso pasado. Esto significa que tenemos que crear un equipo, sensaciones nuevas, automatismos nuevos y crecer como conjunto. La predisposición de todos los jugadores ha sido fantástica. A nivel físico estamos trabajando mucho y eso hace que los jugadores no tengan buenas sensaciones en cuanto a su frescura física, pero las pretemporadas son todas iguales: duelen las piernas, muy cansados, pero luego se pueden recoger los frutos en los meses posteriores.

–Tiene un equipo prácticamente nuevo, ¿está contento con la plantilla que tiene?

–Sí. La idea que queríamos imponer en el club era la de hacer un equipo lo más joven posible, con cordobeses y que los jugadores que viniesen de fuera aportasen un algo diferencial, que potenciaran a esa juventud y nos dieran algo diferente a lo que ya tenemos en casa. Esa mezcla está funcionando, pero estamos a la espera de Justin (Hopkins), que llegue lo antes posible, y en el momento que esté es una plantilla de gente joven, con hambre, que están trabajando muy bien. Ojalá desarrollaremos ese talento y lo sigamos mejorando para que nos pueda dar frutos a lo largo de la temporada.

–En una plantilla prácticamente de cordobeses, ¿qué pueden aportar los que vienen de fuera?

–En el caso de Valentín (Burgos) es un jugador que es un gran ejemplo con su actitud, con su día a día, con su conocimiento del juego. Es un grandísimo profesional y un buen espejo en el que los jugadores de aquí puedan mirarse. Ha jugado en ligas profesionales en Argentina al máximo nivel, y eso es algo que nos puede aportar. Dentro de la cancha es un jugador que conoce bien el juego, es un buen pasador, es un jugador que puede anotar, pero puede hacer buenos al resto de sus compañeros. En el caso de Justin, esperamos que llegue. Viene de la Universidad de Texas Southern, que es un programa baloncestístico bien considerado y es un jugador que con su nivel físico puede ser diferencial. Su físico es su gran baza, pero no está exento de calidad individual. Pueden ser dos complementos muy buenos de aportar algo diferente a lo que tenemos en Córdoba.

–¿Da vértigo el salto que da el club a EBA o era necesario?

–Era necesario porque al final el nivel competitivo de la Liga EBA es mucho más alto que el de la Primera Nacional. Es verdad que en Primera Nacional hay equipos muy buenos y el año pasado la disfrutamos mucho. El club tiene claro que quería seguir creciendo y son gente con sensatez alta y mucho equilibrio. No es solo importante el primer equipo, sino también la cantera. No es solo importante el tema del baloncesto, sino la consolidación económica. Son gente con un nivel empresarial y un conocimiento muy alto. Era necesario estar en una categoría como la Liga EBA, en la que vamos a disfrutar de buenos equipos, de buenos jugadores y buenos entrenadores. Es un acierto de la directiva.

–¿Qué hizo que volviese a entrenar en Córdoba?

–Cuando salgo del Betis, mi predisposición no era la de entrenar. Se habían puesto en contacto conmigo algunos clubes, pero no me sentía con esa energía de empezar de cero otro proyecto. Pero tuve una reunión con Pedro, Ángel y Jaime, fueron persuasivos conmigo y me parecieron gente muy sensata, honrada... No solo en su conocimiento, sino en su esfuerzo y su capacidad de gestión. Al final, me sedujo eso, esa posibilidad de estar con gente con ese nivel e intentando hacer algo que tiene buena pinta.

–¿Hasta dónde puede llegar UCB?

–A corto plazo el objetivo número uno es mantener la categoría. Creo que es un salto demasiado grande. El salto de Primera Nacional a Liga EBA es un salto impresionante y no solo a nivel de calidad, sino a nivel económico y de gasto. Hay que consolidarlo y no se puede dar saltos rápidos. Es muy importante que consolidemos el proyecto y no solo a nivel de clasificación, de que nos podamos mantener, sino también de consolidar y mejorar la estructura del club. Creo que ese es el siguiente paso. Se está mejorando a pasos agigantados, pero obviamente no nos podemos parar ahí y hay que seguir creciendo, mejorando y profesionalizando el club. Creo que ese debe ser el objetivo de la temporada. A nivel deportivo es muy importante no bajar. Todo lo que sea eso, será un éxito.

–Ha estado entrenando en Córdoba y fuera, ¿qué cree que le ha pasado a Córdoba para que no se asiente un proyecto?

–Uff, eso es para hablar una mañana o una tarde entera. Ha habido buenos proyectos, gente que lo ha intentado, con más o menos fortuna, pero Córdoba es una ciudad muy complicada. Hemos sufrido la crisis 2007-08, que hizo tambalearse los cimientos de la ciudad a nivel económico. El tejido empresarial se ha tenido que reinventar en los últimos 50 años. Todo eso, unido a una política desde las instituciones públicas donde no se ha apoyado tanto el deporte como otras ciudades. Este fin de semana jugamos en Málaga y fui al Martín Carpena, con 10.000 personas, la ciudad entera volcada con su equipo… hay muchos condicionantes y no solo uno. Cuando estuve con el Betis o Plasencia, ves otra metodología. Hay muchos condicionantes que hace que no hayamos tenido esa pizca de suerte o de equilibrio para poder hacer que los clubes hayan cuajado. Me gusta ser positivo y ver la botella media llena y ojalá todo el germen de clubes que hay ahora mismo en Córdoba, todo lo que está haciendo el baloncesto femenino, con el fantástico trabajo de Chani (Sebastián del Rey), el trabajo que está haciendo desde la Federación... todo esto al final dará sus frutos. Estoy convencido de que más pronto que tarde vamos a empezar a disfrutar del baloncesto como antaño.

–Me ha hablado del proyecto de baloncesto femenino de Milar Córdoba BF pero, ¿cómo ve la unión de Ciudad de Córdoba y El Carmen en el masculino?

–Creo que sinergias como la de que los dos clubes se unan, es positivo. Me parece un proyecto interesante, pero hay que consolidarlo. Los pasos que se dan, se deben dar bien y luego que se consoliden. Los proyectos hay que echarlos a andar, los inicios son duros y ojalá tengan suerte.

–Puede contar Córdoba con dos proyectos, el de Coto Córdoba y el de UCB Córdoba.

–Ojalá los dos equipos puedan tirar para adelante. Ya dije en su día que me parecía que en Córdoba tendríamos que hacer un esfuerzo por ser mucho más generosos. Debemos volver a Córdoba al sitio que se merece, pero esto no es sencillo. Hay empresas de por medio y proyectos de una diferente forma y está claro que vamos a verlo. Ellos han dado un paso importante, han hecho un proyecto y los proyectos son de largo plazo. El tiempo dirá y pondrá a cada uno en su sitio.

–¿Qué le diría a la afición del baloncesto para que acuda a Valdeolleros?

–Vamos a intentar que la gente se sienta orgullosa de su equipo. Esta es nuestra quinta temporada y ojalá los que vayan a Valdeolleros tenga ganas de volver, que se sientan orgullosos e identificados con lo que les transmita el equipo, gente con carácter, con ganas, con ilusión y que va a luchar por su ciudad, por llevar el nombre de Córdoba con el mayor orgullo y la mayor pasión. Eso es lo que queremos proyectar y esperemos que se identifiquen con esa metodología, filosofía y esa forma de jugar. Creo que la gente va a disfrutar.