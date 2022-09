Pepe Palacios, presidente del Córdoba CB: "Somos ambiciosos y el objetivo es ascender"

"Creo que hay ganas de baloncesto y estamos en la necesidad de ofrecer a los aficionados cordobeses ese proyecto que quieren". Este es el ánimo de Pepe Palacios, presidente del Córdoba CB, entidad que surge de la unión del Ciudad de Córdoba y El Carmen gracias a la apuesta de Coto por trasladar al básket la misma propuesta del Córdoba Futsal. El máximo dirigente del club blanquiverde atiende a el Día y desgrana el futuro del club.

–¿Cómo surge la idea de unir Ciudad de Córdoba y El Carmen? Es una idea estudiada de bastante tiempo.

–El planteamiento inicial surge cuando Coto, patrocinador oficial del Ciudad de Córdoba, nos planteó una idea que recogimos. Coto venía de ser una empresa que apuesta por el deporte cordobés, que apoya también al Córdoba Futsal, y ellos querían, tras el éxito del Córdoba Futsal, trasladar eso al baloncesto. Cada club pensamos y creemos que tenemos la receta milagrosa, pero la dificultad es que si hacemos el planteamiento por nuestro lado, no somos capaces de avanzar. Coto nos planteaba la posibilidad por su compromiso con el Ciudad de Córdoba, pero nos pedían ir aglutinando a más clubes. A partir de ahí, establecimos contacto con El Carmen. Las negociaciones no fueron fáciles, pero nos entendimos rápido. Después de tres meses, fuimos capaces de llevar el barco a puerto con la misma idea, filosofía de trabajo de una cantera más estructurada que actualmente, porque al jugador cordobés le falta algo más para ser más competitivo en liga de mayor nivel. El impulsor fue el mismo patrocinador. Si queremos hacer algo en Córdoba, tiene que ser con la unión de varias canteras.

–¿Qué pasó con el resto de clubes de Córdoba?

–Hemos mantenido contacto con todos. En esa fase que ha correspondido a la dirección deportiva, capitaneada por Paco Zafra y Quique Garrido, iniciaron los contactos y hemos hablado con todos. Hay reticencias, desconfianzas y hay gente que no lo acaba de ver. Hay una historia ahí desafortunadamente. Esto no nos genera desconfianza. El proyecto debe ser único, integrador y que las diferentes canteras nos sintamos identificadas. Sabíamos que con algunos clubes habría cierta desconfianza, pero esto no nos aleja del camino que queremos llevar a cabo y seguimos con el espíritu de seguir sumando a gente. Estamos El Carmen y Ciudad de Córdoba, pero si pasado mañana estamos más gente en este proyecto será maravilloso porque podremos llegar cada vez más lejos. Nuestra meta es como lo que ha hecho Granada.

–¿Cómo se tomó la Federación Andaluza de Baloncesto el proyecto?

–Cuando tuvimos el proyecto más o menos cerrado, solicitamos reunión con Antonio de Torres y Antonio Guillén para presentarles la idea. Antes tuvimos la deferencia hacia nuestros entrenadores de decirles lo que queríamos hacer. Una vez hecho el proceso de unificación de ambas canteras, fuimos a presentar el proyecto y la Federación lo acogió con ilusión. Lo mismo que en el Ayuntamiento y la Diputación. Es un proyecto serio, que no es flor de un día. Queremos ser un proyecto consolidable en el tiempo, con una base sólida. Queremos dar los pasos bien y a los Antonios (De Torres y Guillén) les gustó muchísimo la idea y nos animaron, viendo el impulso a este proyecto, a valorar la posibilidad de la vía administrativa y fuimos a por ella.

–Hablando de la vía administrativa, pensaron de inicio la Liga EBA, luego la LEB Plata y al final... toca Primera Nacional.

–Se nos presentó una oportunidad. Podía haber posibilidades en LEB Plata. Le planteamos a la Federación la posibilidad de intentarlo. Viendo el impulso, nos animaron y nos ayudaron en todo lo que pudieron. Nos asesoraron el camino porque había dudas, pero el apoyo de la FAB fue sensacional. Teníamos un reto porque teníamos un presupuesto de un plan A que era intentar el ascenso a EBA. Lo teníamos todo estructurado para ello, pero cuando se nos presentó la LEB Plata asumimos el reto. Yo no me lo esperaba, pero fuimos capaces en tres semanas de conseguir el 90% del presupuesto para salir en Plata. Fue maravilloso ver cómo todos fuimos a por una. Nos surgió la posibilidad y fuimos a por ella.

–Fue un duro golpe el no poder optar a la Plata y tener que empezar en Primera Nacional.

–No reconocer que fue un golpe tras ese trabajo desarrollado. Fue un trabajazo y hubo desaliento. Nos dio un bajonazo, pero tenemos clara la idea del proyecto que queremos y al que aspiramos. A partir de ahí, tuvimos un fin de semana de bajonazo y luego reestructuramos y empezamos más abajo, pero con la misma ilusión y mismas ganas. Nos ha generado alguna dificultad porque algún patrocinador se enganchaba porque era Plata. Hubo algún patrocinio que no le interesaba tanto, otro que se ha adaptado, pero queremos seguir la estela de la Fundación Granada. Tenemos una empresa líder, que en nuestro caso sería Coto, y luego una red de empresas medianas y pequeñas que apuestan por nuestro proyecto deportivo. Afortunadamente, hay algunas que se han descolgado y que retomaremos conforme subamos de categoría y otras que siguen porque les gusta el proyecto. El proyecto enamora por lo que transmite y entonces, tanto en lo deportivo y a nivel de patrocinio, tenemos la fortuna de tener una estructura interesante que nos permite salir con el proyecto deportivo, con el equipo sénior, con un sénior provincial para jóvenes promesas de baloncesto y dos equipos júnior. Además, habrá una escuela de tecnificación. Habrá una base que creemos que nos dará esa consistencia para que el proyecto se pueda mantener en el tiempo y que crezca.

–El objetivo de esta temporada es ascender a la Liga EBA.

–Nosotros vamos a ir a por todas. Nos meteremos mucha presión, pero queremos construir un proyecto y nuestro objetivo es ascender. Hemos construido un equipo para lograr ese objetivo. Somos ambiciosos y salimos a por todas. Ahora la pista nos pondrá en nuestro sitio. Si la temporada que viene tenemos la opción de la vía administrativa, no cabe duda de que lo volveremos a intentar. El proyecto tiene una base sólida, una base empresarial importante y a partir de ahí es seguir sumando, seguir sumando... La temporada pasada con el Ciudad de Córdoba nuestros objetivos eran otros, intentar dar salida a nuestros jugadores de cantera y hacer baloncesto alegre. Creo que lo logramos el año pasado e hicimos una gran temporada con un equipo totalmente amateur. Este año hemos dado un paso más en la profesionalización del equipo. Vamos a intentar cotas mayores, lo vamos a intentar.

–¿Qué sensaciones le transmitió Córdoba?

–Soy una persona sencilla y me vi desbordado. Jamás pensé que íbamos a ser capaces de generar todo lo que se generó en esas tres semanas. Vi una ilusión y unas ganas, y eso te hace seguir en el camino. No fuimos capaces de conseguirlo, pero pusimos toda la carne en el asador. Me escribieron amigos que me daban ánimos, que me decían que esto era lo que necesitaba Córdoba. Tenía una sensación de responsabilidad, de intentar afianzar el proyecto y que sea el que todos nos sintamos partícipes de aglutinar al mayor número de gente posible de Córdoba. El camino nos lo ha mostrado el baloncesto femenino, con la valentía que tuvieron Adeba y Maristas. ¿Por qué no intentarlo también en el masculino? Para ello, tenemos que ser valientes y quitarnos rencillas entre clubes, olvidarnos de todo y tener una visión de futuro. Intentar ir a por este proyecto serio de baloncesto masculino que la ciudad demanda. Creo que hay ganas de baloncesto y estamos en la necesidad de ofrecer a los aficionados cordobeses ese proyecto que quieren.