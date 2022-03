El Séneca cumple con su labor y golea al Jóvenes Promesas (3-0)

El Séneca no defraudó en esta trigesimosegunda jornada del Grupo IV de la División de Honor Juvenil en la que recibía en el Enrique Puga a un Jóvenes PromesaS que es el colista de la clasificación. Los rojinegros vencieron sin pasar apuros y acabaron goleando en un partido que dominaron de principio a fin y que destacó por ser tranquilo para los de Rubén De la Cuesta, que debieron terminar con un marcador aún más abultado a su favor.

Tras la derrota de la semana pasada en casa ante un serio Calavera (0-2), el Séneca no quería complicar su buena posición en la tabla y solventar un duelo ante el Jóvenes Promesas en el que era favorito. De ahí que, desde el primer minuto, los cordobeses tomaron el control del juego y no cesaron en su intento por atacar ante un cuadro melillense que estuvo todo el partido encerrado en su campo y que no tuvo ocasiones de gol.

Marcos, Davilillo y Espinar tuvieron las primeras oportunidades para marcar para un conjunto rojinegro que quería encarrilar cuanto antes la necesaria victoria. A los quince minutos, una jugada por banda terminó con el pase hacia la frontal donde Alvarito, con un espectacular zurdazo, ajustó el esférico a la escuadra y puso por delante a los suyos. El gol no cambió el plan de partido, pues los de Rubén de la Cuesta continuaron dominando y el segundo tanto no tardó en llegar.

Una gran jugado entre Rosa y Alvarito terminó con un centro lateral hacia un Marcos que, de cabeza, no falló entrando desde la segunda línea. Tras el descanso, el Séneca siguió protagonizando todas las ocasiones para marcar del partido e incluso pecó de fallón de cara a puerta. Finalmente, el tanto que dejó finiquitado el encuentro llegó en el 77', por medio de un Davilillo que aprovechó el pase atrás de Rayo y, con ayuda de un defensor visitante, marcó el tercero para darle la victoria a un Séneca que es décimo y está siete puntos por encima del descenso.