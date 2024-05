El Salerm Puente Genil empata en Bollullos y cierra el curso a las puertas del 'play off'

El Salerm Puente Genil se despidió de la 2023-2024 con un empate en Bollullos que no le sirve de nada. En un partido loco que tuvo ocho goles entre los dos equipos, los rojillos no pasaron del reparto de puntos tras el acierto de Sergio Chama casi en el tiempo de descuento. Un resultado de poca importancia, ya que los de Juanmi Puentenueva no podían acceder al play off de ascenso ni ganando y se han quedado a las puertas de conseguirlo: cierran la temporada como sextos con 54 puntos en 34 jornadas, a solo dos de esa quinta plaza.

Pese a que la semana pasada el Salerm Puente Genil salió triunfal ante el Sevilla C (2-1), las opciones de disputar la liguilla de ascenso se esfumaron tras la victoria del Ceuta B. Sin opciones de ascenso, los de Juanmi Puentenueva buscaban cerrar la temporada con un triunfo en Bollullos para certificar su buen tramo final de liga ante un rival ya salvado y en dinámica muy negativa, pues no gana un partido desde el 21 de enero.

De ahí que el inicio de los pontanenses fuese arrollador y ya antes del primer cuarto de hora de juego se pusieron por delante. Alan Araiza fue derribado en el área local, la pena máxima la ejecutó el atacante con poco acierto, pues se la detuvo Juan Berardo. Sin embargo, el rechace le cayó a un Juanjo Carmona que no falló para poner el 0-1. La alegría le duró poco al cuadro rojillo porque Manu Sánchez sorprendió a la zaga visitante y puso el empate diez minutos después.

Cuando parecía que ambos se iban a marchar con tablas al descanso, apareció Jairo Morillas con un golazo que de nuevo puso en ventaja a los suyos. En la segunda mitad comenzó la locura. Lucas Álvarez, que acababa de entrar al terreno de juego, devolvió el empate al marcador en el arranque. Duró dos minutos, pues en el 53', Jairo Morillas hizo el 2-3. Un intercambio de golpes que no terminó ahí, ya que Rico empató otra vez el encuentro en el 65'.

Un minuto más tarde, Alan Araiza marcó el cuarto de los suyos e hizo saltar por los aires las esperanzas del Bollullos de llevarse la victoria tras meses de sequía ganadora. El mexicano hizo el 3-4 y el ritmo frenético se calmó. El Salerm Puente Genil, con seguridad en defensa, parecía tener el triunfo asegurado. Sin embargo, justo antes del tiempo de descuento, Sergio Chama puso un empate a cuatro que fue definitivo.