El Salerm Puente Genil se complica el futuro tras perder el derbi con el Espeleño

El fútbol sigue siendo cruel con el Salerm Puente Genil, que no acaba de romper su dinámica negativa en casa, volviendo a dejarse otros tres puntos de oro vitales para sus aspiraciones de play off, esta vez a costa de un Espeleño, que en el Polinario rentabilizó a la perfección sus escasas oportunidades de gol, llevándose la victoria con un solitario tanto de Juan Andrés en la segunda parte.

Los primeros minutos del duelo fueron de posesión local ante un conjunto visitante bien plantado sobre el césped. Los rojinegros dominaban, pero más allá de llevar la iniciativa del juego, no concretaban acercamientos a la portería de Gonzalo. La primera llegada clara de los de Puentenueva llegó en el minuto nueve. Una buena acción de Araiza por la izquierda, con centro de Morillo y remate centrado de Joaquín, la repelió con apuros el cancerbero del Espeleño. La jugada animó a los pontanenses que, poco después, disfrutaron de otra buena ocasión con un zurdazo de Salva Vegas dentro del área, aunque la dirección del chut no fue la adecuada.

Con el paso de los minutos el encuentro se fue igualando y la primera oportunidad del Espeleño estuvo a punto de convertirse en el 0-1. Juan Andrés entró desde atrás, tras una falta lateral, rompiendo el fuera de juego y Christian López evitó el tanto en el mano a mano. Reaccionó rápido al susto el Salerm con una buena galopada de Amin por la derecha, aunque sin rematador en el segundo palo, y un posterior disparo de Araiza desde la frontal que no encontró su objetivo.

A partir de ahí, los de Puente Genil redoblaron su dominio ante un Espeleño muy metido atrás, y coleccionaron más oportunidades, como un remate de cruzado de Salva Vegas sacado in extremis por Gonzalo, un libre directo ejecutado por Araiza, tambien detenido por el portero visitante, y un disparo envenenado de Yona desde la frontal que acabó estrellandose en el larguero, siendo esta la última jugada de peligro antes del intermedio.

Tras el descanso, el encuentro mantuvo la misma dinámica, con los rojinegros dando un paso al frente en su ímpetu. El factor viento y los espacios pusieron más emoción si cabe al duelo, ya que el Salerm buscaba el gol con insistencia mientras el Espeleño intentaba sorprender a la contra. Y en ese contexto, los de Quero sorprendieron a su rival gracias a la astucia de Juan Andrés, quien tras ganarle la espalda a la retaguardia pontanesa, superó a Christian en su definición dentro del área.

El gol le hizo mucho daño al Salerm, obligándole a arriesgar. Salva Vegas y Joaquín lo intentaron con sendos remates cruzados, aunque el Espeleño se mostraba cómodo en ese escenario y no pasaba excesivos apuros. En los últimos minutos los pontanenses se jugaron el todo por el todo, con el voluntarioso Gerard Puerto muy incisivo por banda, Cerpa de delantero, e incluso con el debut del juvenil Bejarano, que disfrutó de una buena oportunidad, aunque fue Salva Vegas quien tuvo el empate en el añadido con un testarazo que acabó en el larguero.

En el último suspiro, incluso Tommy Montenegro tuvo en sus botas el segundo para el Espeleño, pero Christian López evitó la hecatombe. Al final, derrota muy dolorosa para el Salerm, que pese a mantenerse en zona de play off de ascenso por la derrota del Sevilla C ante el Ceuta B, prosigue su particular calvario de los últimos partidos en casa, y gran triunfo para un Espeleño que seguirá un año más en Tercera RFEF.