La cordobesa Rocío Gálvez debuta con España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda

Rocío Gálvez sigue haciendo historia. La central cordobés disputó su primer partido con España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Con la clasificación para octavos de final ya en el bolsillo, la jugadora del Real Madrid completó los 90 minutos del encuentro ante una Japón que arrolló al combinado nacional, que perdió por un claro 0-4 y pasará como segunda de su grupo.

Sin minutos ante Costa Rica y Zambia, Jorge Vilda apostó por Rocío Gálvez para sustituir en el eje de la zaga a Ivana Andrés, el único cambio en el once titular. La central cordobesa, criada en la cantera del extinto Deportivo Córdoba, el Levante, no pudo hacer nada ante la avalancha nipona a la contra, que dejó encarrilado el partido al descanso (0-3).

Con la clasificación sellada, el combinado nacional no tuvo su mejor día ante una Japón que venció por un claro 0-4 y se hizo con el primer puesto del grupo, mientras que las de Jorge Vilda serán segundas con seis puntos. Este revés hace que España se medirá el 5 de agosto a Suiza en la eliminatoria de octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda (07:00).

El Estadio Regional de Wellington pasará a formar parte de la historia de una Rocío Gálvez que se convierte de este modo en la primera jugadora cordobesa en disputar un Mundial. Nacida en 1997, la central del Real Madrid, con el que ha disputado la Champions, se ha ganado un sitio en el mundo del fútbol a base de coraje.

Con pasado en el Sevilla, el Atlético, el Betis y el Levante, la ex del Deportivo Córdoba, que también tuvo que hacer frente a complicadas lesiones, se ha ganado su sitio con la selección española femenina, con la que debutó en 2018 en Chipre, lugar donde también logró su primer título internacional con la selección española femenina.

Internacional también en categorías inferiores -fue subcampeona europea y mundialística-, Rocío Gálvez fue también la primera jugadora en disputar un encuentro con España en el estadio de El Arcángel. Fue en octubre del pasado año cuando el combinado nacional disputó un encuentro de preparación ante Suecia en el estadio cordobesista (1-1).

Con el debut en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Rocío Gálvez sigue labrando una carrera sobresaliente, tanto a nivel de clubes como de selección, con la que sueña con sellar el triunfo en esta cita mundialística. De momento, toca derribar a las suizas este próximo sábado para seguir aspirando al entorchado final.

No es la única cordobesa ahora mismo que llama a las puertas de la selección porque a Rocío Gálvez le siguen los pasos Lucía Moral Wifi, que se proclamó campeona de Europa sub 19 con España por segundo año consecutivo, y también una Alba Cerrato que ya luce la roja con la sub 17, que perdió el europeo ante Francia el pasado mes de mayo.