Raquel Hernández: "Es impresionante como se vuelca Córdoba con los corredores"

La mejor atleta cordobesa en cruzar la Puerta del Puente en la 36 Media Maratón de Córdoba fue Raquel Hernández, que finalizó en cuarta posición tras la descalificación de la cubana Yumileydis Mestre. La atleta del Trotasierra, que hizo también marca personal en esta gran carrera por las calles de su ciudad, se mostró "muy contenta".

A la conclusión de la prueba, Raquel Hernández comentó que le ha encantado la prueba "porque yo la verdad, aparte de ser nuestra media y es especial, le tenía un poco de respeto". "Yo nunca preparo largas distancias y siempre vengo justita de entrenos porque tiendo a lo corto y siempre he sufrido", reconoció la atleta del Trotasierra. No obstante, también añadió que "este año parece que estoy un poco más fuerte y se ha notado".

Sobre la carrera, Raquel Hernández señaló que la ha disfrutado "un montón". "Estoy emocionada y pasar por las Tendillas siempre es una pasada, una locura la gente animándote", destacó la atleta del Trotasierra. "Es impresionante como se vuelca la ciudad con los corredores, y yo que soy de Córdoba y me conocen entre comillas, pues una pasada. Cada vez me está gustando más y con la marca estoy súper contenta y me he encontrado muy bien", destacó.

También se mostró "muy contenta" por conquistar la mejor marca personal. No obstante, Raquel Hernández señaló que echa "de menos a mi gran compañera Maribel (Díaz), que es única y la echo de menos". Sobre el tiempo conseguida en la Media Maratón de Córdoba, la del Trotasierra reconoció que "eso para mí es importante, pero me quedo con el cariño y la superación personal".