Raquel Hernández: Una guerrera incansable

Sólo lleva nueve años compitiendo en el mundo del atletismo, pero Raquel Hernández, a sus 44 años, se ha ganado el respeto de todos los atletas gracias a su carisma y liderazgo. "Empecé siendo veterana", reconoce la de Guadalcázar, que sí estuvo ligada al mundo del deporte desde siempre.

"En diciembre hará nueve años cuando corrí el cross de Guadalcázar y ahí me fichó el Club Trotasierra", reconoce Raquel Hernández a el Día tras conquistar este pasado fin de semana el triunfo en el relevo mixto popular en el Cross de Atapuerca. También señala que disputó el Campeonato de Andalucía a campo a través en sus inicios y a partir de ahí fue "encadenando" prueba tras prueba. Eso sí, apunta que "antes hizo alguna carrerilla puntual porque siempre me gustó el deporte, aunque no me dedicase como ahora".

Con la vista puesta en la Media Maratón de Córdoba, Raquel Hernández comenta que se queda "con todas las experiencias que estoy viviendo y con el compañerismo". "Lo que me ha dado el atletismo es todo, porque el club es mi familia", señala la atleta de Guadalcázar que aclara que se dedica "a trabajar y luego al club". “Es una forma de vida y mi familia", reitera.

Durante los últimos años, Raquel Hernández es asidua a estar en lo más alto del podio de las carreras de Córdoba y provincia y en los campeonatos con los que participa con el Trotasierra. La Media Maratón de Córdoba-Almodóvar del Río, la Nocturna de Sevilla, la Carrera de la Mujer son algunos de sus éxitos durante estos últimos meses.

Con mente de ganadora, Raquel Hernández reconoce que lo que hace cada fin de semana es "disfrutar". "Mis objetivos son semanales o con vistas cercanas. Ahora mi gran objetivo es la carrera del fin de semana siguiente, que tengo Itálica, y luego la siguiente, la Media Maratón de Córdoba", apunta.

Un claro objetivo: la pista cubierta y el Nacional

También comenta la atleta del Club Trotasierra que "este año me gustaría centrarme un poco más en la pista cubierta". "El año pasado de sorpresa hice una buena marca en el 1.500, que es lo que mejor se me da, y me quedé muy cerca de coger marca para ir al Campeonato de España absoluto, que sería una experiencia súper chula. Y este año lo voy a intentar, a ver si lo puedo preparar algo más específico y a ver si puedo disfrutar de esta experiencia también", señala sobre los próximos retos.

También es clara al destacar que el objetivo es "superarme a mí misma, por supuesto". "Intento en los entrenos de ir superándome. La mejora te la da la continuidad. Al principio tenía muchos parones porque tenía molestias, no sé si porque el cuerpo no estaba echo, y paraba. Y ahora llevo un tiempo que no he tenido ningún parón", comenta la de Guadalcázar.

Con trabajo de lunes a sábado, en el que echa "muchas horas de pie·, Raquel reconoce que "en mis entrenos me esfuerzo, pero no me puedo cebar mucho porque luego me tengo que ir al trabajo". Su receta es clara: "Hago un entreno de calidad entre semana, el día que descanso o tengo menos horas de trabajo, y el domingo que no trabajo la carrera es un entreno también de calidad".

Reconocida por su pueblo Guadalcázar, que puso el nombre de Raquel Hernández a su pabellón polideportivo, un hecho que es "un orgullo enorme" para la atleta del Club Trotasierra. "No me lo creo aún. Que tu pueblo te reconozca, te valore, imagínate, me llena de orgullo", reitera.

Más allá del atletismo, Raquel Hernández también ha competido en los últimos años en duatlón y también se atreve con el triatlón. "Antes de competir en serio, estuve dedicada al mundo del caballo. Siempre iba a montar al caballo, disfrutaba un montón y ver disfrutar a mi padre era doble disfrute para mí" comenta la de Guadalcázar, que hizo también "escalada y patinaje de pequeña".

En esta recta final del año, Raquel no se podía perder la Media Maratón de Córdoba porque es "la media maratón de nuestra ciudad y hay que correrla". "Nos presentamos por el club por equipos y tengo que apoyar al equipo para quedar lo mejor posible", comenta. No obstante, reconoce que "la larga distancia no es mi fuerte, disfruto más en el medio fondo o fondo, pero más cortitas". Eso sí, destaca que "la de Almodóvar la hice por entrenar de cara a la de Córdoba, y me sentí genial y la gané".

Uno de los puntos fuertes de la Media Maratón de Córdoba para Raquel es poder "correr por las calles de tu ciudad y que te anime tu familia y amigos y compartir con compañeros esta cita es espectacular". "Toda la gente quiere mejorar y superarse y a ver si lo conseguimos", destaca la de Guadalcázar sobre sus intenciones de cara a este gran evento. Además, apunta que "si estuviera en el podio, sería un regalo. No me considero muy buena en el fondo, a ver cómo nos encontramos".

Una prueba que la ve Raquel "dura". "Veo más fácil Almodóvar, aunque la mayoría de la gente dice que es muy larga. Pero es llana y la veo mejor. Córdoba la parte que tiene por Carlos III, luego el Brillante, callejeas... es preciosa porque es nuestra media, pero no es muy fácil", destaca. Además, también valora que "cuando estás acercándote, es espectacular. El Puente Romano y ver la puerta del Puerta del Puente es un espectáculo. Los últimos kilómetros son muy rápidos. Vas cansado y se agradece que el final sea rápido".

Por último, también tuvo palabras de elogio para el Club Trotasierra: "Es una familia. Es humildad y compañerismo y se están consiguiendo cosas impresionantes".