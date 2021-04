El Pozoblanco y el Córdoba B se miden en un derbi con mucho en juego

Todo pasa por el Municipal vallesano. El Pozoblanco, que sueña con la sexta plaza, se cruza este domingo con el Córdoba B (Municipal, 12:30), que opta al tercer y último billete para pelear por el ascenso en la segunda fase. Muy atentos estarán el Salerm Puente Genil y el Sevilla C, que se enfrentan en el Manuel Polinario, a lo que suceda en este envite. Incluso el Utrera, que juega en casa ante el Castilleja, debe andarse con mucho ojo.

Tras perder ante el San Roque de Lepe (2-1), el Pozoblanco perdió la sexta plaza, que volvió a estar en manos del Sevilla C. El filial hispalense, que tiene perdido el goal average con los vallesanos, tiene dos puntos más en la clasificación. Si los pozoalbenses ganan y no lo hace el cuadro hispalense en Puente Genil, los de Emilio Fajardo sellarían ya su permanencia, principal objetivo del club, y pelearían por cotas más altas en la segunda fase. La otra alternativa es que no gane el Utrera, al que cazaría el equipo vallesano de vencer al Córdoba B.

Para buscar esa sexta plaza, el Pozoblanco se aferra a su buen hacer en su feudo, donde ha conseguido cuatro de las seis victorias que ha logrado en lo que va de temporada. A las bajas de Troyano, que sigue fuera del equipo por motivos laborales, y la de Santacruz, que está lesionado, se une la de Iniesta, que cumplirá ante el filial cordobesista un duelo de castigo por sanción.

Por su parte, el Córdoba B, que ya ganó en la ida a los pozoalbenses en la Ciudad Deportiva (2-1), tiene también mucho en juego en este envite en Pozoblanco. Los blanquiverdes, tras deshacerse a lo grande del Utrera (3-0), marchan terceros con 30 puntos, los mismos que tiene el Salerm Puente Genil. De este modo, el cuadro de Germán Crespo, con el goal average ganado a los de Diego Caro, deben mejorar lo que haga el cuadro pontanés para retener ese último billete para estar entre los mejores en la segunda fase.

Para esta cita, el gran problema del Córdoba B serán las bajas. Germán Crespo mantiene una jornada más las ausencias de los lesionados Manolillo, Tellado y Juan Luna, a los que se ha unido Iván Navarro, que debe recuperarse de una lesión en su menisco. Además, Visus ha sido convocado por el primer equipo para el duelo de este domingo con el Tamaraceite. La nota positiva es que Luismi se mantiene en la dinámica del filial cordobesista para el importante choque en el Municipal vallesano, donde el cuadro blanquiverde busca su noveno triunfo del curso para no estar pendiente de otros marcadores.