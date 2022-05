Nueva jornada para que el Córdoba Femenino y el Pozoalbense den el paso definitivo

Quedan nueve puntos por disputarse en este Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola y tanto el Córdoba Femenino como el Pozoalbense tienen todavía tres jornadas para certificar sus objetivos. Las blanquiverdes, que la semana pasada lograron salir de esos puestos de play off por la permanencia, necesitan seguir sumando para mantenerse en la zona de salvación directa, mientras que las vallesanas pretenden aprovechar su gran momento de forma para tener opciones de salvar la categoría entrando en puestos de play off.

El primero en ponerse a prueba en esta vigesimoctava jornada es el Pozoalbense, que se enfrenta este sábado al Alhama (Municipal de Pozoblanco, 18:00). Las de Antonio Serrano Chico buscan continuar con su excepcional racha de victorias, pues acumulan cuatro triunfos consecutivos, el último ante el Betis B (0-2). Una dinámica inmejorable que les ha permitido tener opciones de salvar la categoría, pues son duodécimas con 29 y están a solo dos de poder ocupar una plaza en el play off por la salvación.

Eso sí, ganar no será nada fácil, pues el feudo vallesano lo visita un Alhama que es el líder del Grupo Sur con 59, a ocho del segundo clasificado, por lo que una victoria e incluso un empate les da el ascenso matemático. El conjunto murciano, que también lleva cuatro triunfos seguidos y once partidos sin conocer la derrota, irá a por todas ante un Pozolbense ambicioso y que espera dar la sorpresa, y eso que no podrá contar por sanción para este partido ni con Natalia Montilla ni con Victoria.

Por su parte, el Córdoba Femenino visita este domingo la isla de Gran Canaria para hacer frente al Juan Grande (Juan Grande, 12:00). Se trata de un encuentro muy importante para el objetivo de ambos equipos, que no es otro que mantener la categoría. Por el momento, los dos conjuntos lo conseguirían, pues las blanquiverdes son quintas con 42 puntos y las canarias son cuartas con 47, de ahí que el duelo sea directo entre dos aspirantes a la permanencia que no quieren despistarse en el tramo final de temporada.

Las de Pepe Contreras, que la semana pasada cortaron con su mala racha de resultados tras vencer al Fundación Albacete (1-0), llegan a este partido con la intención de dejar la salvación encarrilada. De hecho, llegan con toda la plantilla disponible, por lo que, a un punto sobre el play off por salvarse, van a por todas ante un Juan Grande con buenos resultados después de sus dos últimos triunfos en liga.