Nueva baja en el Ángel Ximénez: Arsenashvili se despedirá del club este verano

Nueva baja en el Ángel Ximénez. Erekle Arsenashvili no continuará en el club de Puente Genil más allá de la presente temporada, tal y como la propia entidad ha confirmado. El pivote georgiano se despedirá del club pontanense al final de la presente temporada, después de que en los últimos días confirmarse a la directiva su intención de no renovar su contrato para afrontar una nueva etapa en su trayectoria profesional fuera de España.

Arsenashvili llegó al Ángel Ximénez en el verano de 2022 procedente del Sporting Clube de Portugal para vivir en el club de Puente Genil su primera experiencia en la Liga Asobal. Después de dos temporadas, la entidad pontanesa pierde a un baluarte en el pivote, que además ha ido creciendo de manera progresiva. Muestra de ello es que en su primera temporada en España hizo 53 goles en 30 partidos, cifras que ya ha superado ampliamente al acumular ahora 61 dianas en 18 partidos.

"El tiempo que he pasado en este club siempre se quedará conmigo, con orgullo y alegría de ser parte de este equipo. Esta decisión fue difícil para mí porque me es imposible encontrar personas tan llenas de alegría. Es un paso adelante en mi carrera y por eso ahora quiero disfrutar de cada día que me quede con el equipo para llevarme todos los buenos recuerdos", comentó el georgiano tras hacerse oficial su marcha del club en unos meses. "Les deseo todo lo mejor a las personas maravillosas de Puente Genil, jugadores, cuerpo técnico, afición… Son los mejores. Muchísimas gracias", añadió el pivote.

La salida de Arsenashvili supone la cuarta baja que sufre el Ángel Ximénez en su plantilla de cara a la próxima temporada, aunque una de ellas tendrá ya efectos inmediatos como es la de Gonçalo Ribeiro, que disputó su último partido con el equipo de Paco Bustos el pasado domingo en la pista del Puerto Sagunto. Tincho Jung se marchará en unos meses a jugar a Francia con el Ivry y Marcio da Silva se ha comprometido con el Torrelavega.

Todo ello obligará al Ángel Ximénez a afrontar otro verano de profunda renovación en su plantilla, que incluso podría tener alguna novedad en las próximas semanas, pues Paco Bustos anda bastante justo de efectivos ahora mismo con la salida de Ribeiro y la baja por lesión de Luisfe Reina, que estará fuera del equipo durante un tiempo prolongado.