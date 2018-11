Dos ganadores y miles de triunfos

Emilio Martín, ganador masculino

"Mi objetivo era llevar el ritmo previsto para la semana que viene, que corro la Maratón de Valencia; he ido así hasta el kilómetro 14, pero iba muy a gusto, he visto que no se iban mucho Cristóbal y Antonio, e intentado disputar la victoria, porque no sé cuándo me veré en otra de poder ganar una Media Maratón"