El Córdoba sigue creciendo en la División de Honor Juvenil

El Córdoba continúa creciendo y elevando su nivel en la División de Honor Juvenil. Los blanquiverdes empataron en su visita al Recreativo de Huelva (1-1) y encadenan ya seis jornadas con signo positivo, en las que han logrado cuatro triunfos y dos empates. Por su parte, el Séneca vio aplazado su partido al no poder desplazarse a Melilla por problemas con el vuelo.

El Córdoba empató ante un equipo muy necesitado, peligroso en su campo y ante el que concedió no sólo muy pocas ocasiones de gol, sino que también frenó sus acometidas muchos metros por delante de Maqueda. El equipo que dirige Javi Moreno trató de mantener la posesión del balón, aunque a sus hombres más adelantados también se les nublaba el camino cuando estaba en las cercanías del portal de Adolfo.

El encuentro se animó algo más tras la reanudación. Pasada la hora de juego, un córner botado por Cano lo aprovechó Ramón para cabecear al fondo de la red y adelantar al Córdoba en el marcador. Prácticamente en la jugada siguiente pudo sentenciar Diego, pero tras plantarse en la frontal del área en una incursión por la izquierda, disparó forzado en lugar de pasar, esfumándose así la ocasión. El Recreativo igualó a escasos minutos del final. Juanma botó un saque de esquina que Rubén cabeceó a la red firmando el empate definitivo.

Por su parte, el Séneca no pudo viajar el pasado sábado hasta Melilla para disputar su encuentro ante el Rusadir. El conjunto rojinegro se desplazó hasta el aeropuerto de Málaga, pero el avión en el que debía embarcar para el desplazamiento a la ciudad autónoma no aterrizó en la capital malacitana por problemas en un motor. Al no haber más vuelos, el partido tuvo que ser aplazado y muy posiblemente se dispute en la última semana de este mes de diciembre.

Liga Nacional Juvenil

El Don Bosco y el Córdoba igualaron sin goles (0-0) en el derbi capitalino de la categoría. El encuentro resultó muy competido y disputado en el centro del campo, con mucho juego directo y muy pocas ocasiones en una y otra portería. Mientras tanto, el Villanueva, en el debut de Juan José Rodríguez, Paleta, no pudo pasar del empate en su casa ante el Coria (0-0), punto que no le permite abandonar la última plaza de la clasificación.