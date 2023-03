Jornada negra para el Balonmano Adesal y el Deza Córdoba BM

La vigesimotercera jornada de Liga en el Grupo D de División de Honor Plata Femenina dejó un amargo sabor de boca para los equipos cordobeses, ya que el Balonmano Adesal y el Deza Córdoba BM no consiguieron sacar nada positivo de sus encuentros ante el Ikasa Boadilla y el Leganés, respectivamente. Las fuensantinas perdieron en casa, mientras que las granates lo hicieron a domicilio.

Tras apalabrar la permanencia con su triunfo ante el Parla, el Deza Córdoba BM no tuvo su día ante un Leganés que empezó a tomar su ventaja a los diez minutos de juego. A partir de ahí, las madrileñas tomaron un mando que no saltaron. Un parcial 6-1 encarrilaba el pleito para las pepineras, que ganaban de siete a falta de diez minutos para llegar al descanso. No obstante, la renta fue menor por un último arreón de las de Benito Puerto (14-10).

La segunda mitad no empezó nada bien para un Deza Córdoba BM que encajó un parcial 4-1 que devolvió la renta de siete goles a las madrileñas. A pesar de los intentos de las granates, el Leganés mantuvo el tipo y no bajó el pistón. Incluso la ventaja fue mayor en un partido que se lo quedaron las locales por un claro marcador final de 29-21.

Por su parte, el Balonmano Adesal no pudo con el Ikasa Boadilla en un encuentro que controló desde el comienzo el cuadro madrileño. Las de Rafa Moreno fueron a remolque desde el comienzo. Con rentas de dos o tres goles, el equipo visitante supo mantener el tipo ante el empuje de las cordobesas, que no tuvieron su día en ataque y al descanso iban cinco abajo (9-14).

Tras el receso, las fuensantinas siguieron a remolque de un sólido Ikasa Boadilla. Las ventajas visitantes se mantenían en el marcador, aunque las locales se quedaron a tiro de tres goles (15-18, 45'). En el momento de la verdad, las madrileñas mantuvieron el tipo ante un Adesal que al final tuvo que hincar la rodilla en La Fuensanta (20-25).