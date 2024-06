Fátima Gálvez vuelve a subir a un podio de la Copa del Mundo en Lonato

Fátima Gálvez sigue en un momento de forma envidiable cuando se acercan los Juegos Olímpicos de París 2024. La tiradora cordobesa, en su última competición internacional antes de la gran cita olímpica, se ha colgado la medalla de plata en la prueba de la Copa del Mundo celebrada en Lonato (Italia). En el campo donde hace menos de un mes Fátima se proclamaba campeona de Europa, la baenense volvió a encontrar grandes sensaciones para apuntarse un nuevo podio y confirmar su condición de número 1 del ranking mundial en la especialidad de foso olímpico (o trap, como se conoce en inglés a su disciplina).

Gálvez ha declarado en multitud de ocasiones que el campo de tiro de Lonato es uno de sus preferidos. Allí ganó el Europeo hace menos de un mes y allí ha vuelto a brillar con luz propia. En el feudo italiano volvió a encontrar sus mejores sensaciones en la alta competición, completando una ronda de clasificación más que destacada, con 119 aciertos sobre 125 intentos. Ese gran resultado colocó a la cordobesa en segunda posición, solo por detrás de la eslovaca Zuzana Rehak Stefecekova, que hizo una marca impresionante de 124 aciertos.

Con su billete para el corte de las seis mejores tiradoras asegurado, Fátima Gálvez siguió rindiendo a un excelente nivel en la parte decisiva de la competición en esta prueba de la Copa del Mundo celebrada en Lonato. La tiradora baenense fue esquivando rivales en las sucesivas eliminaciones, mostrando una seguridad apabullante. En primer lugar cayó la eslovaca Jana Spotakova, a la que poco después de unieron la italiana Silvana Stanco y la británica Lucy Charlotte Hall.

Con el podio ya asegurado, Fátima Gálvez se mostró muy superior a la australiana Catherine Skinner, que se tuvo que conformar con el bronce con 31 aciertos en el momento del penúltimo corte. En pelea directa por el oro con la eslovaca Stefecekova, la cordobesa vio como su rival se iba hasta los 45 aciertos de 50 intentos para firmar una sobresaliente final y alzarse con el oro. Fátima Gálvez se quedó con una medalla de plata más que merecida y trabajada.

It's gold for Zuzana Rehak Stefecekova! 🇸🇰🥇In an all-Olympian final, she was joined by Fatima Galvez 🇪🇸 and Catherine Skinner 🇦🇺 on the Trap Women podium 👏#ISSFLonato | #ISSFWorldCup pic.twitter.com/1wK6CZ8rwn