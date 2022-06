Fabio Alvira, refuerzo de altura para la portería del Córdoba Futsal

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha confirmado este miércoles la contratación de Fabio Alvira, que se convierte en el segundo fichaje de la entidad blanquiverde tras atar previamente a Pulinho. El meta madrileño, que procede del Palma Futsal, con el que se ha proclamado subcampeón de Liga este curso tras caer en la gran final ante el Barça, firma con el club cordobesista por las dos próximas campañas.

Era un secreto a voces y solo faltaba la oficialidad, Fabio Alvira (Madrid, 1990) cierra la portería del Córdoba Futsal tras la permanencia un año más en el club del cordobés Cristian Ramos. El ex de Palma Futsal, equipo del que se despidió en rueda de prensa este mismo miércoles, viene a ocupar la vacante dejada por Prieto, una de las bajas de la entidad blanquiverde.

Internacional absoluto con España, Fabio Alvira da un salto a la portería cordobesista. Tras dos cursos en el Palma Futsal, el meta madrileño estuvo anteriormente en Jimbee Cartagena (2009-2012), ElPozo Murcia (2012-2019) y Jaén Paraíso Interior (2019-20). Fue en el cuadro murciano, donde coincidió con Josan González o Miguelín, cuando brilló con luz propia, ya que, además de defender la elástica de la selección española, logró dos Copas del Rey y tres Supercopas de España.

Fabio, que tiene ascendencia cordobesa -su familia materna es de Espejo-, asegura en declaraciones a la entidad cordobesista que está "muy feliz por unirme a un club en continuo crecimiento como el Córdoba Patrimonio de la Humanidad". "Estoy ansioso por arrancar esta etapa, que me llega en uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva", destacó el meta madrileño, que jugó los dos partidos de la final por el título liguero que disputó la pasada semana el Palma Futsal ante el Barça.

"Venir aquí me ayudará a progresar", reconoce un Fabio Alvira que quiere "vivir el ambiente de Vista Alegre como local. Siempre que lo he visitado lo he visto lleno, con un excelente aroma de fútbol sala que deja a las claras la gran afición que hay en la ciudad". "Solo me queda dar las gracias al club por la apuesta. No se arrepentirán", apuntó Fabio Alvira.

Un plantel con 11 piezas ya

Con la contratación de Fabio, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad cierra la portería y suma ya 11 piezas en su plantel. El madrileño es el segundo fichaje de una entidad blanquiverde que cuenta ya en sus filas con Pulinho y los renovados Cristian Ramos, Jesús Rodríguez, Alberto Saura, Lucas Perin y Álex Viana. Junto a ellos estarán los que mantienen vínculo con el club como son Jesulito, Miguelín, Zequi y Pablo del Moral.

A expensas de poder contar de nuevo con Ismael López, que estuvo cedido este curso por ElPozo Murcia, club al que pertenece el pívot prieguense, el Córdoba Futsal sigue planificando una plantilla en la que estará también Lucas Bolo, que se proclamó campeón de liga con el Pesaro italiano este pasado fin de semana. De este modo, Josan González va preparando su plantel de cara al cuarto curso seguido en la élite del fútbol sala.