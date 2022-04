Excesivo castigo para el Cajasur Deportivo Córdoba frente al Roldán B (0-4)

El Cajasur Deportivo Córdoba se puso al día en el calendario con la disputa del encuentro correspondiente a la décima jornada frente al filial del Roldán, que se aplazó previamente hasta en tres ocasiones por casos de covid en jugadoras de uno y otro equipo. Finalmente, el duelo acabó con el resultado de 0-4 a favor de las murcianas, un tanteo abultado redondeado en los instantes finales con las cordobesas volcadas en busca de la remontada.

Arrancó el choque con un Roldán B más decidido en ataque, cercando las inmediaciones del área califal y provocando diversas intervenciones de Ceci, como la ocasión que salvó con la cara en el quinto minuto. Respondió África con una recuperación en media pista que le permitió plantarse en el mano a mano con María, que estuvo ágil para abortar la ocasión de la ala-pívot cajista. Justo en el ecuador de este primer periodo se inauguró el electrónico de Vista Alegre tras una jugada de pizarra a saque de córner que enganchó Laura con una certera volea, estableciendo el 0-1.

Reaccionó de inmediato el equipo de Juanma Cubero, que comenzó a presionar la salida de balón de las visitantes, lo que se tradujo también en varias oportunidades, como la que dispuso Neiva que, a pase de Inma, obligó a lucirse a la meta murciana. A renglón seguido lo probó Ceci, en una de sus habituales subidas en el juego de cinco, pero su disparo se topó con el larguero. Y en la jugada siguiente fue Inma la que recuperó el esférico en el área, pero su chut se marchó alto. Sin más jugadas reseñables se llegó al tiempo de descanso.

La segunda parte fue otra historia, con un Deportivo Córdoba mucho más activo en ataque tratando de nivelar la contienda con varios acercamientos a la meta defendida ahora por Ana Rubio. A punto estuvo Celi de prolongar su racha goleadora, pero no acertó a aprovechar un rechazo tras remate de África. El tiempo transcurría veloz para los intereses de las cordobesas, que a seis minutos del final comenzaron a jugar de cinco, con Inma Sojo de portera-jugadora en busca del premio que bien estaban mereciendo.

Sin embargo, a diferencia de otros días, en esta ocasión el juego de cinco no sólo no generó el empate, sino que fue Roldán quien aprovechó la circunstancia para incrementar primero y después sentenciar el choque. A tres minutos del final, Laura marcó a puerta vacía el segundo tanto también de su cuenta particular. Y seguidamente, en un calco de la acción anterior, Andrea aprovechó que la meta cordobesa estaba desguarnecida. Y con todo prácticamente decidido, Alba puso el definitivo 0-4 tras una jugada confusa que acaba en un contragolpe ante el que nada pudo hacer Ceci.

Con este resultado, el Deportivo Córdoba se marcha al parón de Semana Santa en séptima posición del grupo 3, con 31 puntos, empatado con el sexto -Martos-, a un punto del quinto -La Algaida- y a nueve del cuarto -UD La Cruz-, que a su vez es el equipo que marca la zona de play-off de ascenso.