El Córdoba B retoma la senda de la victoria ante el Ayamonte

El Córdoba B volvió a conocer la victoria cuatro jornadas después. El filial blanquiverde rompió su irregular dinámica ante un Ayamonte que hizo saltar todas las alarmas con un gol al inicio del choque en la Ciudad Deportiva. Sin embargo, los de Diego Caro dominaron y fueron efectivos en ataque para firmar una excepcional remontada que los vuelve a empujar en la pelea por alcanzar los puestos de play off de ascenso con 18 puntos en 13 jornadas disputadas hasta la fecha.

Tras la inesperada y dolorosa derrota cosechada la semana pasada en casa de un Coria que es el actual colista del Grupo X de la Tercera Federación (1-0), los de Diego Caro quería reivindicar su potencial y volver a la senda de la victoria para mantener su papeleta como uno de los candidatos al ascenso. Y más teniendo en cuenta que a la Ciudad Deportiva blanquiverde llegaba un Ayamonte con malos números como visitante y cuyo objetivo es la permanencia en la categoría.

Pese a la clara diferencia en la clasificación y en los objetivos de ambos conjuntos, el inicio fue todo lo contrario a lo esperado cuando el Córdoba B juega como local. Y es que a los tres minutos de juego fue el conjunto onubense el que asestó el primer golpe al encuentro gracias a un Chacón que aprovechó el despiste de los locales para poner el 0-1 en el marcador. Pese al tanto en contra, los de Diego Caro avanzaron con su actitud habitual: volcado en ataque y controlando la posesión.

Los blanquiverdes no tardaron en reaccionar y estuvieron muy cerca de hacer el empate pocos minutos después cuando Ismael Salguero estrelló el balón en el larguero. Tras varios intentos, ese gol tenía que llegar tarde o temprano. Lo hizo justo en el primer cuarto de hora de juego por medio de un Pau Russo que reventó con fuerza y acierto el balón colocado con sutileza por Ismael desde la falta en la frontal del área. Un 1-1 que subió los ánimos a un filial que todavía tenía mucho que decir.

El paso por vestuarios fue el plus definitivo para el Córdoba B. Nada más arrancar la segunda mitad, Álvaro Vázquez aprovechó el centro de Calero desde el lateral para firmar la remontada. No quedó ahí el éxtasis blanquiverde, pues tan solo tres minutos después, Mati, que volvió al once inicial tras cumplir sanción, fue el encargado de ampliar la ventaja haciendo el 3-1.

Bermejo pudo sentenciar el encuentro si el palo no se hubiese interpuesto en su remate. Pese a la oportunidad desperdiciada, el dominio de los locales impuso la tranquilidad sobre el verde de la Ciudad Deportiva y el Ayamonte, pese a los intentos al contragolpe, no logró perforar la atente zaga de un Córdoba B que supo manejar el marcador y tirar de efectividad para remontar no solo el partido, si no su camino hacia un ascenso con el que los de Diego Caro sueñan en grande.