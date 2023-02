El Córdoba B se queda sin gol y empata ante el Sevilla C

El Córdoba B no pudo pasar del empate ante el Sevilla C en un encuentro que dispuso de las mejores ocasiones de gol, aunque no estuvo certero de cara a puerta. Con esta igualada, los blanquiverdes, que suman cuatro puntos de seis posibles en las últimas dos jornadas, se mantienen en la segunda plaza de la clasificación del Grupo X de Tercera RFEF.

Tras remontar en la última jornada al Coria en la Ciudad Deportiva (2-1), Diego Caro, con el fin de pelear por el triunfo ante el filial hispalense, introdujo hasta cinco novedades en su once inicial respecto al anterior envite tras dar entrada a Eric, Fer Romero, Geovanni Barba, Jan y Marc Esteban por Lluís Tarrés, Mati, Dorado, Aitor Brito y Ale Fernández.

Enfrente estaba un Sevilla C que llegaba crecido tras vencer en el último envite al Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario. Situado en la tercera plaza, era un duelo de altura el que se estaba disputado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. De inicio, el Córdoba B dio un paso hacia adelante y se hizo pronto con el control del partido.

Con un filial hispalense bien plantado en defensa, los de Diego Caro no estuvieron finos de cara a puerta. Abreu, en dos ocasiones, y Marc Esteban no atinaron con los tres palos para adelantar al conjunto blanquiverde en tierras sevillanas. Tras un buen arranque, el partido se niveló en el tramo final de la primera mitad, aunque Eric no sufrió bajo palos.

En la segunda mitad, el partido mantuvo el guion de los últimos minutos previos al descanso. El Sevilla C mantuvo el orden defensivo ante un filial cordobesista que buscó los tres puntos. Sin embargo, los de Diego Caro de nuevo no acertaron a batir a David Gil. Un buen pase de Geovanni Barba dejó a Abreu solo ante un meta sevillista que sacó el peligro.

Sin grandes agobios sobre la portería de Eric, Diego Caro empezó a refrescar el equipo y dio entrada a Ismael Salguero, fichaje realizado en el último día del mercado invernal, Joaquín, Dorado, Ale Fernández y Calero. A pesar de las permutas, el filial cordobesista se quedó a cero y solo pudo sumar un empate de su visita a la Ciudad Deportiva hispalense.

Con esta igualada, el Córdoba B se quedó segundo en la clasificación y seguirá una jornada más los pasos del líder, el Atlético Antoniano. La próxima jornada, los blanquiverdes regresarán a El Arcángel para medirse el próximo domingo 19 de febrero al Ayamonte (12:00), que rompió en esta jornada su racha positiva con una derrota en casa ante el Salerm Puente Genil.