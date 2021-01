El Córdoba B se queda sin premio gordo en el descuento ante el Ciudad de Lucena (2-2)

Emoción, intensidad, polémica y goles. El derbi tuvo de todo y acabó con un reparto de puntos que dejó más contento al Ciudad de Lucena que a un Córdoba B que mereció un mejor premio ante el líder del subgrupo B del Grupo X de Tercera División. Los blanquiverdes, que encadenan cinco jornadas seguidas sin perder, tuvieron el triunfo en su mano, pero en la última acción del duelo el debutante Salvi Blázquez cabeceó a la escuadra de Javi Romero y desató con su gol la locura lucentina en la Ciudad Deportiva.

Tras vencer en la anterior jornada al Salerm (1-3), el filial cordobesista, lanzado por su buen momento de resultados, quería dar el golpe definitivo para mirar a cotas más altas. Para ello, tuvo que hacer frente a las bajas. Germán Crespo mantuvo la base de los últimos encuentros, aunque dio entrada a Visus y Moyano por los lesionados Guti y Migue Gómez. Enfrente estaban los de Dimas Carrasco con su once de gala, con los regresos de Zurdo y Toni Pérez a la alineación titular por Chucky Pierce, lesionado, y por Pablo Molina, que abandonó el club el pasado miércoles.

De inicio, los cordobesistas llevaron la voz cantante ante los lucentinos, que tuvieron más balón pero no crearon peligro al área de Javi Romero. Iván Navarro, a los dos minutos de juego, dio el primer aviso. Poco después, el propio Iván Navarro cabeceó alto un centro de Diego Domínguez. El filial creaba peligro por el costado izquierdo suyo. De nuevo Iván Navarro mandó alto un medido pase de Ale Marín. Parecía que estaba cerca el 1-0 y lo tuvo Meléndez, que se fue del portero pero su lanzamiento lo sacó bajo palos Adrián Ruiz.

Con el paso de los minutos, el partido se fue equilibrando y las ocasiones desapareciendo. El Ciudad de Lucena, a pesar de tener más posesión de balón, no era capaz de derribar la ordenada zaga local, mientras que los blanquiverdes perdieron el fuelle inicial y se vieron más imprecisos en la recta final de la primera mitad, que acabó como empezó, con todo por decidir.

Tras el paso por los vestuarios, el patrón siguió igual que en los minutos finales de la primera mitad. Los aracelitanos contaba con más balón y el filial, bien atrás, no daba opción. Pero llegaron los goles y todo cambió. Diego Domínguez, que le ganó la pelea a Toni Pérez, cazó un gran pase de Diego García para batir a Álex Pérez. Los de Dimas Carrasco se quejaron en una falta previa de Marcelo que el árbitro no consideró. Tras el 1-0, el Ciudad de Lucena no tardó en nivelar el pleito. Seis minutos después, Michael Conejero remató al fondo de la red un gran pase de Mario Ruiz.

Tocaba empezar de nuevo. Ale Marín se topó con Álex, mientras que Javi Romero sacó una clara ocasión de Mario Ruiz. Y apareció de nuevo Diego Domínguez, inmenso en este 2021. El delantero cordobesista fue frenado en falta por Toni Pérez cuando se iba sólo hacia la portería de Álex. Al ser el último hombre visitante, el colegiado no dudó en mostrarle la roja directa. Con uno menos, Dimas Carrasco dio entrada al debutante Salvi Blázquez por Nacho para mantener la defensa de cuatro jugadores.

En los últimos minutos del encuentro, Diego Domínguez dejó el balón en franquía a Ale Marín para que pusiese el 2-1. Llegaron los cambios en los dos equipos. Dimas Carrasco optó por dar entrada a Guille Roldán y Santi Rosa para dejar una defensa de tres. Los minutos pasaban y los visitantes atrincheraron a los de Germán Crespo en su área. Sobre la bocina, llegó el gol de Salvi Blázquez, que cabeceó un medido centro de Adrián Ruiz para poner la igualada. Fue la última acción del encuentro, lo que desató la locura del conjunto lucentino, que se mantiene líder pese a encadenar dos partidos sin ganar. Por su parte, cabizbajos se retiraban los jugadores de un Córdoba B que suma cinco citas sin perder y se mantienen quintos a dos puntos de la tercera plaza.

Ficha técnica

2 - Córdoba B: Javi Romero; Puga (Manolillo, 91'), Álex Sánchez, Visus, Meléndez; Moyano (Núñez, 85'), Marcelo; Iván Navarro, Diego García, Ale Marín; y Diego Domínguez (Felipe Veloso, 91')

2 - Ciudad de Lucena: Álex; Marcos Pérez, Toni Pérez, Álvaro (Guille Roldán, 87'), Zurdo; Adrián Ruiz; Víctor Morillo, Nacho (Salvi Blázquez, 81'), Mario Ruiz (Santi Rosa, 87'), Michael Conejero; y Juan Delgado.

Goles: 1-0 (67') Diego Domínguez. 1-1 (73') Michael Conejero. 2-1 (84') Ale Marín. 2-2 (93') Salvi Blázquez.

Árbitro: Naranjo Marín (Sevilla). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Diego García y Moyano, y a los visitantes Mario Ruiz, Álvaro y Adri Soto, éste en el banquillo. Expulsó por roja directa al visitante Toni Pérez (81').

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva.