El Córdoba B se apunta una sufrida victoria en el derbi ante el Pozoblanco (2-1)

Vibrante, reñido y polémico. El derbi entre el Córdoba B y el Pozoblanco tuvo de todo. También goles y expulsiones. La victoria fue para un filial blanquiverde que sufrió para sacar los tres puntos, a pesar de tener un 2-0 favorable gracias al doblete de Diego Domínguez. Joel Armengol recortó distancias para un cuadro vallesano que tuvo el empate en las botas de un Brian Triviño que estrelló su lanzamiento en el palo de la portería de Javi Romero. Ahí la suerte acompañó al equipo cordobesista que cerró la primera vuelta de la competición con su segundo triunfo del curso, que le sirve para colocarse octavo, con 11 puntos -los mismos que tienen los pozoalbenses-, del subgrupo B del Grupo X de Tercera División.

Mucho había en juego en la Ciudad Deportiva. Tres puntos clave para un filial que no quería verse descolgado en la parte baja de la clasificación y un Pozoblanco que quería mantener su buen nivel de resultados con el que acabó 2020. Tras empatar en Utrera (1-1), los cordobesistas, que otra vez se quedaron sin Luismi -citado con el primer equipo-, tenían que dar el do de pecho para volver a la senda triunfal. Pronto probó suerte con un disparo de Ale Marín que se topó con una gran intervención de Javi Dela. Fue el primer aviso para un Pozoblanco que no terminaba de llegar al área local.

Antes de llegar a la media hora de juego, llegó la primera alegría para los de Germán Crespo. Diego Domínguez se adelantó a su par y cabeceó al fondo de la red un preciso centro desde la banda izquierda de Meléndez. Tras el 1-0, el juego se niveló y no hubo grandes ocasiones de gol. Sólo una mala salida de Javi Romero, que solventó de segundas en el suelo, metió algo de miedo a los locales en la primera mitad.

Tras el paso por los vestuarios, Emilio Fajardo movió el banquillo y dio entrada a Luis Fraiz por Cancelo. El cambio motivó que Ángel García pasase al lateral derecho tras jugar la primera parte en la izquierda. Sólo se llevaban seis minutos de juego de esta segunda mitad cuando el colegiado expulsó por roja directa a Iniesta tras una dura entrada sobre Meléndez en mitad del campo. A pesar de jugar en inferioridad, los vallesanos empezaron a asomarse por la portería de Javi Romero, que frenó un tímido cabezazo de Santacruz. Poco después, a la contra, pudo poner tierra de por medio el filial, pero Diego Domínguez no atinó a rematar.

Nueve minutos estuvo en inferioridad el Pozoblanco, ya que Núñez vio la roja directa por una entrada sobre Luis Fraiz. Con las fuerzas niveladas, llegó la segunda alegría local. Diego García metió un preciso pase a Diego Domínguez, que no se puso nada nervioso y batió a Javi Dela. 2-0 y viento favorable para el Córdoba B. Eso parecía porque el cuadro pozoalbense tiró de casta y se volvió a meter en el partido con un gran disparo de Joel Armengol que no frenó Javi Romero.

Con el 2-1, el Pozoblanco fue en busca del tanto del empate y a la contra el filial pudo poner la sentencia. No lo hizo. Javi Dela sacó un gran disparo de Iván Navarro. Incluso los locales pidieron una pena máxima sobre Diego García que el colegiado no vio. Actos seguido, Brian Triviño tuvo cerca el 2-2 pero su disparo salió ajustado al palo derecho de la portería de Javi Romero.

En la recta final del encuentro, Javi Dela frenó un lanzamiento de Meléndez. Fue la última del filial, pero el Pozoblanco tuvo muy cerca la igualada. Brian Triviño tuvo el empate en sus botas, pero su lanzamiento lo repelió el palo derecho de la portería local. Y hubo otras más para los de Emilio Fajardo, pero la falta botada por Santacruz se fue por encima del larguero. Ahí respiró el Córdoba B, que sumó la segunda victoria del curso en el cierre de la primera vuelta de la competición. Con este triunfo, los blanquiverdes se colocan con 11 puntos, los mismos que tiene un Pozoblanco que frenó en la Ciudad Deportiva su escalada en la clasificación.

Ficha técnica

2 - Córdoba B: Javi Romero; Núñez, Visus, Guti, Meléndez; Marcelo (Diego García, 62'), Migue Gómez (Moyano, 75'); Puga, Ale Marín (Tellado, 86'), Iván Navarro; y Diego Domínguez (Felipe Veloso, 75').

1 - Pozoblanco: Javi Dela; Cancelo (Luis Fraiz, 46'), Santacruz, Rafa, Ángel García; Joel Armengol, Iniesta; David España (Brian Triviño, 62'), Iván Sánchez (Valentín, 74'), León (Morillo, 87'); y Zara (Rubén Sánchez, 74').

Goles: 1-0 (21') Diego Domínguez. 2-0 (68') Diego Domínguez. 2-1 (72') Joel Armengol.

Árbitro: Alcoba Montes (Granada). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Guti, Marcelo, Meléndez, Diego García, Visus, Javi Romero, Barea -éste en el banquillo- y al técnico Germán Crespo, y a los visitantes Santacruz, Joel Armengol y Rubén Sánchez. Expulsó por roja directa al local Núñez (60'), y al visitante Iniesta (51').

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoprimera jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva.