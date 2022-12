El Córdoba Futsal, ante una semana determinante para sus aspiraciones

La buena dinámica del Córdoba Patrimonio de la Humanidad llegó a su fin con la derrota del pasado sábado ante el UMA Antequera (3-2). Los blanquiverdes llevaban cuatro partidos sin perder tras contar los tres últimos compromisos ligueros y el duelo de Copa del Rey ante el Unión África Ceutí. Además, de esos últimos encuentros, tres fueron victorias y solo uno acabó en empate (ante Industrias Santa Coloma en territorio catalán).

Sin embargo, el derbi andaluz frente al cuadro malagueño no salió como esperaba el equipo de Josan González y acabaron cediendo pese a dar una buena imagen y haber merecido algo más en el Fernando Argüelles. Esta derrota coloca al Córdoba Futsal en la decimotercera posición liguera con 12 puntos logrados en 11 jornadas y en una situación algo comprometida, ya que son cinco equipos con los que está igualado en la tabla.

Teniendo en cuenta el gol average en ese múltiple empate a puntos, los blanquiverdes están dos posiciones por encima del descenso, pues por detrás le sigue el Osasuna Magna, y justo en peligro se encuentra el Levante, también con 12 puntos. Precisamente, el conjunto levantinista es el próximo rival del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, ya que visita Vista Alegre este martes (13:00) con la urgencia de alejarse del pozo de Segunda División.

"No nos queda otra que el martes ganar sí o sí", comentó Ismael en zona mixta tras la derrota ante el UMA Antequera. Y es que, el pívot prieguense admitió que a los suyos no les vale otro resultado que no sea el de la victoria si quieren "cumplir el sueño" de quedar entre los ocho primeros al término de la primera vuelta liguera para así jugar la Copa de España esta temporada, objetivo que los de Josan González casi consiguieron en la 21-22.

Sin embargo, más allá de ese complicado objetivo, esta crucial semana no se debe solo al duelo ante el Levante, rival que ocupa plaza de descenso. Justo por detrás y ocupando la plaza de colista de Primera División se encuentra un Ribera Navarra que apenas ha sumado ocho puntos en 11 partidos y que será el rival del Córdoba Patrimonio de la Humanidad el próximo sábado 10 de diciembre.

Es por eso que esta semana es de vital importancia para los blanquiverdes, ya que reciben al actual penúltimo clasificado el martes y el sábado visitarán el Ciudad de Tudela para hacer frente a un Ribera Navarra que todo hace indicar que será uno de los principales rivales directos por la permanencia. Así, el Córdoba Futsal tiene, por tanto, una oportunidad de oro para redimirse de su última y dolorosa derrota en el derbi andaluz con dos partidos cruciales para el futuro.