El Córdoba Futsal busca la revancha ante el Santa Coloma

El Córdoba Futsal solo se centra en una tarea: ir partido a partido para terminar la temporada con el máximo de puntos posibles. Para ello, deberá superar a su próximo rival liguero, que no es otro que el Santa Coloma, conjunto que conocen bien los de Josan González, porque durante esta campaña lo han recibido en Vista Alegre en dos ocasiones. La primera fue en la jornada 4 y terminó siendo la tercera victoria consecutiva de los blanquiverdes (5-1). La segunda visita de los catalanes a Córdoba dejó un peor sabor de boca, pues terminaron eliminando al cuadro califal de los cuartos de la Copa del Rey en un choque loco (6-7).

De aquella dolorosa eliminación apenas ha pasado poco más de una semana y dejó al Córdoba Patrimonio sin cumplir su sueño copero. Sin embargo, en esta decimovena jornada de la Liga Nacional de Fúbol Sala se les presenta una nueva oportunidad para tomarse su particular revancha, aunque esta vez será más complicado al tener lugar, este partido que se disputa el próximo viernes, lejos del feudo cordobés (Pabellón Nuevo, 19:00).

De hecho, el choque no solo se trata de una deuda personal que se quieren cobrar los de Josan González con un Santa Coloma que echó a perder parte de sus ilusiones, sino que es un duelo entre equipos directos por un mismo reto: el de competir hasta final de temporada por un puesto en el play off por el título. Aunque no es el objetivo real de los blanquiverdes, la clasificación no engaña y el Córdoba Futsal ocupa ahora mismo la décima posición con 25 puntos y está a tres de la octava plaza que ostenta Ribera Navarra con 28.

Entre esa distancia se encuentra justamente el Santa Coloma. Los de Javi Rodríguez ocupan la novena posición con 27 puntos, lo que pone más en valor todavía la victoria cordobesista, pues podría suponer que los blanquiverdes diesen un golpe sobre la mesa a la clasificación y acaricien el ambicioso play off. Pero ganar en el pabellón Nuevo no será fácil, y eso lo sabe un Josan González que ya avisó en la previa de que se trata de "un rival muy complicado".

"Seguiremos nuestro discurso, que es fijarnos en nosotros mismos y continuar nuestro camino a la excelencia", añadió el técnico del Córdoba Patrimonio, que además apuntó que "ganar los partidos fuera de casa" es "la asignatura pendiente" del equipo, un reto que Josan González quiere conseguir "en esta segunda vuelta".

El duelo estará muy reñido porque el Santa Coloma llega en su mejor momento de la temporada, ya que, además de superar sus dos últimos duelos coperos, arrastraba cuatro victorias consecutivas en liga y en su último encuentro logró empatar ante el líder, el Barça, en el Palau Blaugrana (4-4).

Una impecable racha a la que no le teme un cuadro blanquiverde que llega de empatar en casa ante todo un Jimbee Cartagena en un partido en el que mostró su mejor versión (4-4). Dos dinámicas positivos que tendrán a dos auténticos cazagoles como protagonistas, pues se enfrentan el quinto máximo de la categoría, Shimizu (12), con el segundo máximo goleador, Drahovski (17).