Los socios del Córdoba Futsal recogen los pases anuales de la temporada

Con la campaña de abonados aún abierta para poder recibir a más fieles, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad empezó a entregar desde este martes los pases anuales a los 848 seguidores con los que cuenta actualmente. De este modo, la sede social del club, situada en la calle José María Martorell, recibió a los primeros aficionados que fueron a por el carné definitivo.

Con el inicio de la competición a la vuelta de la esquina, el Córdoba Futsal, que arrancó la campaña de abonados a mitad de agosto, espera que se revitalice en estas semanas antes del duelo ante Palma Futsal en Vista Alegre, que será la segunda jornada liguera del campeonato en Primera División tras su estreno este sábado en Cartagena ante el Jimbee (12:00).

En este sentido, durante la presentación de Ismael López, José García Román también habló sobre la campaña de abonados, de la que esperaban un mejor resultado a estas alturas. "Esto es posible a diferentes factores, también nos hemos podido equivocar nosotros en algo, porque es verdad que en agosto la gente estaba de vacaciones y luego septiembre tiene muchos frentes con la vuelta de los colegios", comentó el presidente del club cordobesista.

A pesar de todo, García Román espera que "entre esta semana y la que viene se revitalice el tema de los abonados". "Ahora parece difícil, pero ahí está el esfuerzo que se ha hecho con la plantilla que hemos hecho", comentó. Además, deseó que "antes o después la gente se sume a nuestro proyecto", que será el tercero en la máxima categoría del fútbol sala nacional.

Sobre el debut liguero, el presidente señaló que están "en Primera División y no hay rival fácil". "Cartagena tiene varios internacionales y es complicado porque tienen un gran equipo, pero hay ocho o diez equipos con un nivel económico superior al nuestro", apuntó. No obstante, "no nos consideramos menos a nadie y cuando empiece a rodar balón, el míster está contento con lo que tiene, ojalá podamos conseguir grandes retos".