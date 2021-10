Ismael, jugador del Córdoba Futsal: "Tenía muchas ganas de volver a mi casa"

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad presentó este martes a Ismael López, su tercer fichaje de este mercado de verano. El pívot prieguense regresa casa tras pasar por ElPozo Murcia, con el que llegó a debutar en el primer equipo. Ahora vuelve "muy contento", ya que para él es "un orgullo llevar la camiseta blanquiverde".

José García Román, como hizo con Miguelín y Álex Viana también, fue el encargado de presentar a Ismael López. El presidente del Córdoba Futsal se mostró "encantado de que vuelva a casa". Además, comentó que el jugador cordobés llega en calidad de cedida por la entidad murciana por un año, "pero ojalá pueda seguir formando parte de nosotros durante muchos años".

Por su parte, Ismael se mostró "muy contento de volver a Córdoba, a mi casa". "Tenía muchas ganas de volver por la confianza dada por Josan y José, que han apostado por mí y ojalá este año demos muchas alegrías". Además, reconoció que el técnico pontano y el presidente tuvieron la culpa por igual. "Recibí la llamada de Josan, fue entrenador mío en el filial de ElPozo, y quería contar conmigo porque iba a ver un equipo competitivo y la verdad es que no me lo pensé", señaló el pívot de Priego de Córdoba.

"Volver a casa era importante para mí, por estar también cerca de mi familia. Estoy muy agradecido de lo que aprendí con Josan en el filial y por lo que voy a seguir aprendiendo ahora con gente como Miguelín, Jesulito… tengo ganas de que empiece la competición para ver si podemos hacer algo grande, pero sobre todo luchar", comentó Ismael.

Y los cinco sentidos ya están puestos en el estreno de este sábado ante el Jimbee. "Es un partido muy complicado, en Cartagena es difícil sacar los puntos, pero vamos con la ilusión de sacar algo de allí". comentó el jugador prieguense. Además, apuntó que han ido puliendo "esos fallos durante la pretemporada y si hacemos cosas bien y seguimos los consejos del míster, sacaremos algo positivos de allí".

Sobre su aportación desde su llegada al club, Ismael comentó que "para nuestra posición lo mejor es meter goles y estoy teniendo suerte de cara a gol, pero con los compañeros como los que tengo es más fácil hacer goles". Con ocho tantos en pretemporada, el prieguense, que lucirá el dorsal 24 en su elástica, apuntó que "eso me transmite mucha confianza de cara a la competición, pero me toca competir con Saura, más de 20 goles la temporada pasada y con Shimi, que es mundialista". No obstante, "intentó aprender de ellos, ser mejor y seguir lo que me dicen los entrenadores para intenta mejorar cada día".

Por otro lado, también comentó que le recibieron "muy bien" sus compañeros. Sólo siguen Jesús Rodríguez y Cristian Ramos de su anterior etapa, pero Ismael recordó que se llevó "grandes amigos, como Cristian, Jesus, Manu y David, los Leal, Koseki... estoy contento de volver y poder jugar con los que siguen y quiero mandar un fuerte recuerdo a los que no están porque gracias a ellos el equipo está donde se merece estar".