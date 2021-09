El Córdoba Futsal, preparado para subir "un escalón de más"

El Córdoba Futsal está ultimando la pretemporada antes de arrancar el curso liguero el próximo 9 de octubre ante el Jimbee Cartagena en tierras murcianas. El cuadro blanquiverde espera una temporada que, en palabras del técnico cordobés Josan González, que en la presentación del acuerdo comercial del club con el Centro Comercial El Arcángel señaló que espera una campaña "muy dura e ilusionante", y más después la "atípica" pretemporada que han atravesado a causa de las múltiples bajas y del aspecto burocrático que no ha permitido al pontano contar con la totalidad de su plantilla.

Para el último encuentro amistoso previo al inicio de la LNFS que se disputará ante el Manzanares este sábado, Josan aseguró que tendrá "al 95% del equipo disponible". La única baja confirmada para el partido en Ciudad Real es la del pívot Alberto Saura, que cayó lesionado en el anterior encuentro ante el Betis Futsal (6-6) después de un traspié que le provocó una fascitis plantar en su pie izquierdo. "Parece que no es nada grave, pero no queremos precipitarnos porque no es necesario a estas alturas que jugadores tengan que arrastrar molestias durante la competición como nos ocurrió la temporada pasada", aclaró Josan en referencia a uno de los referentes de su plantilla.

En el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el único jugador que falta por disputar minutos esta pretemporada es el japonés Shimizu, que se encuentra todavía "cansado" después de su "buena" participación en el Mundial de Lituania, pero del que Josan González confía en que "este sea su año y explote en la faceta de pívot". Además, confirmó que el nipón entrenará por primera vez con el grupo este jueves y que estará disponible para el duelo previo al comienzo de liga.

La ambición de Caio César

Una liga que el brasileño Caio César, también presente en el acto promocional, destacó que espera "lograr cosas nuevas" pese a la "cantidad de lesiones y bajas" que ha tenido el equipo durante el último mes. "Estamos trabajando despacio para ver lo que podemos lograr, pero estoy aquí para jugar un play off o competir la Copa, no podemos pensar siempre en el descenso y en seguir en Primera División porque tenemos una plantilla muy buena", añadió el cierre blanquiverde.

Un jugador que, precisamente, se desvinculó del Córdoba Patrimonio pero volvió a firmar con el club pese a que "tenía otros planes" para su carrera. "Hablando con el presidente y con Josan, me motivaron para seguir aquí, los fichajes de Miguelín y Viana y las renovaciones de la plantilla me hicieron pensar y creo que este es el mejor sitio para continuar mi carrera", admitió el brasileño.

Su compañero de equipo, Ricardo Mayor, que hizo hincapié en que tiene "mucho margen de mejora para demostrar esta temporada", acompañó las ambiciosas palabras del jugador brasileño en la búsqueda de ese "escalón de más" que el equipo debe buscar, aunque señaló que "la liga está muy competida y todos los equipos lo ponen muy difícil para luchar por los puestos de play off".

Una noticia de la que tanto Josan González como los integrantes de la plantilla se han alegrado es el anuncio por parte de Sanidad y las comunidades autónomas de que el pabellón de Vista Alegre podrá albergar hasta un 80% de público en la grada. "En los momentos difíciles la gente nos anima y aprieta y se pudo ver incluso la temporada pasada cuando con poco público nos hacían sentir", comentó el entrenador pontanense, que aprovechó para animar al cordobesismo a que se abone este año "y tenga confianza en que podrá entrar al pabellón y que los chicos se van a dejar todo".