El aforo en estadios de fútbol aumenta al 100% y al 80% en pabellones cerrados

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado este miércoles por amplia mayoría la prórroga de las medidas específicas frente al coronavirus adoptadas para el inicio de las competiciones deportivas profesionales y no profesionales a nivel estatal, que ahora quedan prolongadas hasta el 31 de octubre y que suponen un incremento importante en los aforos permitidos.

Tal y como figura en el acuerdo, ha quedado fijado un aforo máximo del 100% para eventos en recintos abiertos y un aforo máximo del 80% para eventos en recintos cerrados, garantizándose siempre una distancia interpersonal mínima de un metro y medio. Los asistentes a los eventos serán preferentemente personas abonadas, así como público local y los entrenamientos se realizarán preferentemente sin público y, en todo caso, con los límites del aforo máximo establecido.

El acuerdo hace hincapié en que se reforzará la vigilancia del cumplimiento de la obligatoriedad del uso de mascarilla y el respeto a las indicaciones sanitarias. Así, no acudirán al evento deportivo las personas que presenten sintomatología compatible con COVID-19, así como aquellas que se encuentren en aislamiento o en periodo de cuarentena por contacto estrecho con un caso de COVID-19.

Con carácter general, no se permitirá la venta ni el consumo de alimentos y bebidas durante el evento deportivo. Del mismo modo, no se permitirá el consumo de tabaco y de productos relacionados, tanto en espacios interiores como exteriores. El acuerdo establece asimismo la recomendación de proporcionar ventilación natural de forma permanente en interiores, y si ésta no fuera posible, se utilizará ventilación forzada con el fin de obtener una adecuada renovación de aire.

Las medidas contenidas en el acuerdo son comunes y de mínimos para todo el país para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre, ambos inclusive y en la última semana de octubre se realizará una nueva evaluación de la situación.

Para el deporte cordobés, la medida supone que el Córdoba CF recupera el 100% del aforo de El Arcángel, por lo que además de dar cabida a todos sus abonados, podrá abrir las taquillas con total normalidad y sin más restricción que el número de asientos disponibles, que vuelve al clásico de 21.822 espectadores. El acuerdo de Sanidad y las comunidades es también un balón de oxígeno importante para el Córdoba Futsal, que podrá dispone de un 80% del aforo de Vista Alegre, unas 2.800 butacas ocupadas, de cara al arranque de la competición oficial en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que se pone en marcha en apenas diez días.

Los demás recintos deportivos de la provincia también podrán beneficiarse de este incremento en los aforos permitidos que supone un paso más hacia la ansiada normalidad tras casi dos años de restricciones por la pandemia.