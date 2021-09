El Córdoba Futsal demuestra ante el Betis que está preparado (6-6)

Al Córdoba Futsal le tocaba jugar el séptimo partido de esta pretemporada. La última prueba de los de Josan González, de vuelta a Vista Alegre además. Un espectáculo que no defraudó entre dos conjuntos de Primera División. La visita del Real Betis terminó con un festín de goles y fue un fiel reflejo de la intensidad que habrá en una competición liguera para la que los blanquiverdes han demostrado estar más que preparados.

A la media vuelta, al más puro estilo pívot, tuvo la primera Saura justo al arranque del amistoso. Luego, Álex Viana se quiso estrenar en Vista Alegre con un golazo, pero se topó con el palo. Enchufado, el Córdoba Patrimonio se sentía cómodo sobre el parqué, un punto a favor para esta prometedora temporada que arranca en dos semanas para los cordobesistas. Eso sí, al contragolpe, los de Juanito lograron meter el susto en el cuerpo a los locales cuando Joselito estampó el esférico en el palo.

Había intensidad pero pocos acercamientos. Llegando al ecuador de la primera mitad, el Betis dio un paso adelante imponiendo su estatus con ataques peligrosos en los que obligó al meta cordobesista a intervenir en varia ocasiones. Los de Josan González abusaban del juego sobre un Saura excesivamente presionado, aunque el murciano se las arreglaba para poner en apuros a la zaga visitante.

Los sevillanos empleaban un juego bastante agresivo, pues sumaron su cuarta falta a los 12 minutos del choque. Jesús Rodríguez y Viana se animaron a poner a prueba a un Cidao muy exigido pero concentrado. Luego, Rubén Cornejo la estrelló en la cruceta. El partido se animaba. Tanto que, en el 14', una pérdida de Pablo del Moral en campo propio propició el robo verdiblanco que acabó con el gol de Cristian Povea. Pero la réplica cordobesista fue inmediata. Jesulito robó en territorio bético y se la dio a un Saura que de espaldas a la portería convirtió el gol del empate gracias a un sutil y elegante toque de puntera.

Más tarde, Ricardo se plantó solo ante la meta visitante y Bocao lo derribó provocando el penalti y la sexta falta de los de Juanito. Saura no falló la pena máxima. Jugando con portero-jugador, los sevillanos eran incapaces de superar la compenetrada presión local, aunque Prieto, como siempre, también ayudó con sus intervenciones.

Al filo del descanso, el Real Betis consiguió empatar aprovechando el desajuste defensivo de los de Josan que Joselito no perdonó. Pero el Córdoba Futsal tiene mucha garra. Y aunque Saura, el mejor hasta ahora se retiró lesionado, Jesulito iba a desbordar desde la derecha y a servir un excepcional pase que Ismael solo tuvo que empujar a gol. Sin embargo, el último minuto se hizo demasiado largo, y ayudado por la fortuna, el disparo de Povea rebotó en Joselito y perforó la red local.

Puro futsal

La segunda mitad empezó con un Ismael que se gustaba. Muy incisivo, tuvo varias jugadas para darle la vuelta al marcador. El Córdoba Futsal dominaba y por eso encontró el gol que tanto buscaba. Para ello tuvo que sacar Pablo del Moral su magia a relucir. Doble sombrerito y pase a Joaqui, que no falló.

Los de la capital hispalense dieron un paso adelante. Prieto estuvo felino ante Buendía, mientras que Pedro, otro joven con ganas de destacar, también puso a prueba al meta rival. Pero el que estaba teniendo su tarde era Ismael, que no tardó en marcar el quinto de los suyos, el segundo en su cuenta particular. Jesulito movió rápido para Pablo del Moral, que de primeras sirvió al joven pívot, que no falló. Aunque el Betis respondió rápido y Éric Pérez con una gran volea recortó distancias. De nuevo a un gol.

Mucho tuvo que emplearse el meta cordobesista para disolver las embestidas visitantes. El Betis quería ganar, aunque fuese un amistoso. Y eso que Pedro mandó su disparo al palo. Y el tiempo se estaba agotando, quedaban cinco minutos. Por eso los de Juanito apretaban con intensidad, y sorprendieron con la subida de Cidao, que marcó el tanto del empate.

Un minuto después, una pérdida del Betis en su área la empujó Perin al fondo de la red. Tocaba defender para los de Josan González. Que lo hicieron con un Prieto providencial. Pero el guardameta local no pudo evitar que Joselito empujara a gol un rechace en su propia área. Fue la última ocasión de un partido intenso y con efectividad, tanto que acabó con un espectacular 6-6.