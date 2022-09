El Córdoba Futsal y un inicio indeseado

Empezar perdiendo en casa ante un recién ascendido a la Primera División como es el Noia no es plato de buen gusto para las ambiciosas aspiraciones del Córdoba Patrimonio de a Humanidad. Y eso que el cuadro gallego es -y demostró en el duelo de la primera jornada serlo- "un falso recién ascendido", como señaló Josan González a el Día en la previa al inicio de la competición liguera.

Sin embargo, lo que es una realidad es que el doloroso 4-5 que reflejó el marcador en Vista Alegre es un inicio indeseado que crea ciertas dudas. La primera fue que, como ya ocurrió la pasada campaña en muchas ocasiones, ya en el primer minuto iban por debajo en el marcador. Un error que a los de Josan González sigue costándoles corregir, y que, sumado a la falta de contundencia en las jugadas de ataque, les obligó a ir por detrás en el resultado durante la mayor parte del encuentro.

"Somos mejores, pero no lo hemos demostrado", comentó Alberto Saura después del partido. Y es que, los cordobesistas gozaron de oportunidades durante el duelo para darle la vuelta al marcador, rozaron la igualada en el tramo final, pero, al no conseguirla, solo les quedó aceptar la derrota. Un encuentro perdido que, aunque la clasificación no tiene importancia tras la primera jornada, coloca al Córdoba Futsal en la decimotercera posición junto a los cinco equipos que han perdido su primer encuentro.

Clubes de importante peso como el Jaén Paraíso Interior, el Jimbee Cartagena, el Viña Albali Valdepeñas y el Industrias Santa Coloma comenzaron la 22-23 con derrotas ante el Movistar Inter (4-2), el Betis Futsal (3-4), el Levante (3-0) y el Barça (5-6), respectivamente. En clave blanquiverde, la victoria del cuadro verdiblanco es significativa, pues se postula a ser uno de los rivales directos de los de Josan González.

Eso sí, equipos que en principio pelearán por el mismo objetivo que el Córdoba Futsal, como Osasuna Magna, Ribera Navarra y Manzanares, arrancaron la campaña con un empate ante UMA Antequera (3-3), El Pozo Murcia (1-1) y Palma Futsal (3-3). Tres conjuntos que por el momento ya tienen un valioso punto más que los cordobesistas en una competición de lo más exigente y ajustada.

"Ni la semana pasada habíamos ganado la liga, ni ahora estamos descendidos ni fuera de la lucha por nada", señaló Josan González al término del choque. El pontanés tiene una confianza en los suyos que deberá demostrarse en uno de los escenarios más complicados de toda la Primera División, el Palau Blaugrana. Allí disputará el Córdoba Patrimonio dentro de dos semanas -habrá una de descanso- la segunda jornada liguera ante el Barça, el favorito para ganar una competición que por el momento no ha comenzado de la mejor manera para los blanquiverdes.