Amargo estreno del Córdoba Futsal tras caer en casa ante el Noia (4-5)

Inicio amargo para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en esta 22-23. Los de Josan González perdieron ante un recién ascendido como es el Noia y, para colmo, en Vista Alegre. Un arranque de temporada que no deseaban los blanquiverdes, y más después de ir por debajo en el marcador durante casi todo el choque, ya que en el primer minuto se adelantaron los gallegos y, pese a que los cordobesistas empujaron y pudieron ponerse por delante, la falta de claridad en ambas áreas les acabó pasando factura.

El arranque de este trepidante choque no fue el esperado para los blanquiverdes, pues, apenas unos segundos después del saque inicial y sin que ningún jugador cordobesista llegara a tocar el balón, Edu Jabá recibió en el área local escorado a la izquierda y con un zurdazo puso al Noia por delante. Fue un golpe duro para este ambicioso Córdoba Futsal al que no le quedaba otra que empezar el partido desde cero, aunque con un gol de desventaja en el marcador.

Con ese objetivo, los de Josan González dieron rienda suelta a su ofensiva, primero con una llegada de Lucas Bolo que cerca estuvo de igualar la contienda, y luego con una falta directa ejecutada por Saura ante la que tuvo que intervenir el meta de los gallegos. Pese a que los de Marlon Veloso apretaban, los blanquiverdes demostraban que, además de tener a Vista Alegre de su lado, contaban con más experiencia en esta exigente Primera División.

Con la intensidad por las nubes, pero con pocas ocasiones claras y muchas faltas llegaron ambos al ecuador de la primera mitad. El luminoso seguía siendo favorable para los gallegos, que buscaban desesperar a los blanquiverdes mediante un juego agresivo y de mucho contacto. Y eso que el Córdoba Patrimonio tuvo el tanto del empate en sus botas cuando Lucas Bolo lanzó la falta servida por Saura y el esférico lo sacó Machado en la línea de gol.

Parecía que los de Josan González habían dado un paso adelante cuando, a los 11 minutos de partido, llegó un nuevo golpe en su contra en forma de gol. Neguinho sacó desde la banda derecha para un Bruno Gomes que, con algo de suerte en el rebote, hizo el segundo. El debut no parecía ser el ideal y los nervios se palpaban en Vista Alegre. Sin embargo, al Córdoba Futsal solo le quedaba seguir intentándolo y la oportunidad no tardó en llegarle cuando el Noia cometió la sexta falta y Saura la convirtió con potencia y colocación.

Muhammad lo intentó desde lejos sin suerte en el importante empujón que dieron los blanquiverdes, pero, al ser derribado Bruno Gomes, el cuerpo arbitral señaló la sexta falta y, por tanto, doble penalti. Ahí apareció Fabio por partida doble después de que mandaran a repetirlo, para evitar el tercero de los visitantes. Con el partido caliente y las espadas por todo lo alto, Lucas Bolo obligó a Henrique a estirarse a las mil maravillas para evitar el segundo de los blanquiverdes.

Este llegaría a la siguiente jugada por medio de Saura, que convirtió un doble penalti señalado ante la séptima falta visitante. Por fin llegó el buscado tanto, pero poco les duraría la alegría, pues, segundos más tarde, el doble penalti fue pitado a favor del Noia y Edu Jabá puso el 2-3. A falta de 10 segundos para que acabara la primera mitad, Perin se revolvió con maestría en el área rival y solo ante Henrique, no le sacó el mejor provecho a la que fue una de las mejores ocasiones del choque.

La falta de ideas condenó al Córdoba Futsal

Edu Jabá estrelló el esférico en el palo y al contragolpe la tuvo Muhammad, que se topó con la puntera de un determinante meta visitante. Así de frenética arrancó la segunda mitad. Luego, Jesús Rodríguez y Jesulito desde lejos también estuvieron cerca de poner el empate. Y es que, el Córdoba Patrimonio no iba a dejar escapar con facilidad los tres primeros puntos de la temporada, por eso se lanzó sin miramientos al ataque con la intención de darle la vuelta al marcador cuanto antes.

Tras un nuevo intento de Muhammad, los de Marlon Velasco ampliaron otra vez su ventaja. De nuevo fue Edu Jabá quien aprovechó un contragolpe para batir a Fabio por la escuadra y así hacer el cuarto de los suyos y su triplete. Tres goles para su cuenta personal que los igualó Saura en el 31' cuando empujó a portería vacía el pase de Ismael. A solo un tanto de distancia y con Vista Alegre animada, todavía había opciones para la remontada local.

Miguelín puso al pabellón patas arriba con un tremendo zurdazo que detuvo Henrique y luego un mal pase de Fabio estuvo cerca de costarle caro a los de Josan González. Quedaba poco más de cinco minutos para el final del choque y cualquier cosa podía pasar. De la exquisita conexión entre Muhamamad y Saura pudo llegar ese ansiado gol del empate, pero el meta siguió dejando muestra de su potencial bajo palos.

El tiempo se agotaba y Lucas Perin salió como portero-jugador. Al ala brasileño le sacaron una pierna providencial que evitó su gol y, para colmo, el rebote lo recogió en su propio campo Lluc y desde lejos hizo el quinto para el Noia. El Córdoba Futsal no tuvo claridad en ataque y eso que Miguelín recortó distancias a falta de 30 segundos. Sin embargo, los gallegos, pese a que no fueron superiores en el choque, sí que resultaron ser más intensos y aprovecharon mejor sus oportunidades para amargar el estreno a los de Josan González con un duro 4-5 en Vista Alegre.