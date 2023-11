El Córdoba Futsal confirma el fichaje del cierre Josema

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad confirmó este jueves la incorporación del cierre de Josema tras la plaga de lesiones, la última la de Arnaldo Báez, que está sufriendo la plantilla que dirige Josan González en este arranque de competición en Primer División. El murciano, libre tras acabar su etapa el pasado verano con el Jimbee Cartagena, firma hasta el final del presente curso más otro opcional.

José Manuel Martínez Martín, más conocido como Josema, es de Aljucer, una pedanía perteneciente a la Región de Murcia y tiene 25 años. El nuevo jugador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad se reencontrará con Josan González, su entrenador durante parte de su estancia en la cantera de ElPozo Murcia. A las órdenes del preparador pontanés, se alzó con el título liguero en Segunda División en la temporada 2017-18.

En su carrera deportiva, Josema ha tenido una doble etapa en el Jimbee Cartagena, al que perteneció en la campaña 19-20 y desde el pasado mercado invernal hasta el cierre de la 22-23). También defendió la elástica de El Ejido Futsal durante dos cursos (20-21 y 21-22) y del Atlético Benavente, en el arranque de la 22-23, ambos clubes de la categoría de plata. Con los almerienses, además, fue nombrado por la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala como mejor cierre del ejercicio 20-21.

Josema, en sus primeras declaraciones realizadas a su nuevo club, aseguró sentirse "muy contento y muy feliz" a pesar del "poco tiempo que he tenido para procesarlo todo, para asimilarlo por la rapidez con la que se ha producido todo". "No me he parado mucho a pensarlo, pero estoy muy ilusionado y muy agradecido por la oportunidad", reconoció el ex de Jimbee Cartagena.

El cierre murciano, que ya entrena a las órdenes de Josan González, está "con ganas de trabajar en el día a día con mis nuevos compañeros, conocerlos y poder sumar desde el primer minuto en todo lo que pueda". También espera "poder vivir el gran ambiente de fútbol sala que se respira en Vista Alegre y continuar con esta línea que está teniendo el equipo, con un inicio muy bueno y esperemos que sea así a nivel colectivo y personal en esta temporada".

Josan González, por su parte, recalcaba estar "muy satisfecho por incorporar a un jugador que conozco a la perfección y con el que he trabajado muchos años desde que era pequeño". "Es un jugador que teníamos en cartera y ya hablamos con su representante para intentar incorporarlo durante el verano. Ahora se ha abierto la posibilidad, debido a las circunstancias del equipo, de sumarlo y estoy muy contento porque la predisposición desde la primera llamada fue increíble, la rapidez con la que el chico ha decidido y ha venido con ganas de sumar", apuntó el técnico del Córdoba Futsal.

Esas ganas que muestra, según Josan González, "nos da una idea del compromiso que va a adquirir con el equipo". "Viene a paliar la falta, en este momento, de perfiles defensivos" por las bajas que están lastrando al conjunto blanquiverde en este comienzo de competición. Además, añadió que es "un chico en el que tengo muchísima confianza y esperanza para que pueda dar un rendimiento inmediato y nos ayude a pasar estre tramo de calendario tan duro que tenemos ahora".