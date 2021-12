El Córdoba Futsal afronta un parón antes de dos partidos clave por la Copa

El Córdoba Futsal tiene por delante una semana crucial en el devenir de su temporada, y no precisamente porque tenga algún partido importante el próximo sábado o el domingo, sino porque las citas internacionales obligan a la Liga Nacional de Fútbol Sala a parar la competición durante toda la semana. Un parón de selecciones que es vital para los de Josan González porque, como incidió el técnico pontano al finalizar el último partido en el Palau Blaugrana, los próximos días de descanso les van a servir para "seguir dando el nivel demostrado ante el Barça Futsal".

Ante todo un conjunto culé que es líder con 28 puntos y está invicto en su feudo, el conjunto blanquiverde no se achantó y estuvo metido en el partido hasta los últimos minutos del choque (5-3). Una meritoria disposición sobre el parqué azulgrana que demostró una intensidad y una actitud que deben mantener para seguir avanzando hacia la permanencia cuanto antes y poder pelear por retos mayores como sería entrar en la Copa de España o el play off por el título.

La derrota en Barcelona, que entraba dentro del guion establecido, precisamente deja al Córdoba Patrimonio fuera de esos puestos de eliminatoria que se disputan al finalizar la competición liguera. Los de Josan González están novenos con 15 puntos, los mismo que Palma Futsal que está justo por encima y que esta semana empató con Osasuna Magna (2-2); y también los mismos puntos que Ribera Navarra, que perdió en su último duelo ante Jaén Paraíso Interior (3-1) y está justo por debajo de los cordobesistas.

En la zona baja, los de Josan González pueden estar tranquilos, al menos por ahora, porque el descenso queda a diez puntos y los equipos que luchan por la permanencia no están metiendo presión a la tabla. El colista Burela no pasó del empate en el pabellón de Betis (3-3); el Fútbol Emotion Zaragoza no pudo con el Levante Futsal (4-5); y el Manzanares fue goleado sin piedad por Jimbee Cartagena (1-6). Donde están algo más apretados es en la zona alta con un Viña Albali Valdepeñas que venció en casa de ElPozo (2-4) y ya se postula como serio perseguidor del líder, el Barça Futsal.

Dos rivales directos llegan a Vista Alegre

Aunque debería estar también ahí arriba peleando junto a los mejores, el Movistar Inter es undécimo con 13 puntos, lo que provoca que sea otro de los perseguidores del Córdoba Futsal en la clasificación, y más tras no pasar del empate ante Industrias Santa Coloma (3-3) en la jornada pasada. El equipo madrileño es justo el próximo rival de los blanquiverdes, que tendrán que sacar rendimiento a la semana de parón de selecciones para llegar al próximo miércoles 22 de diciembre con las pilas cargadas (Vista Alegre, 20:30).

Además, para Josan González se trata de parón importante en el que podrá recuperar y tener al 100% al ala gaditano Jesulito, que lleva ausente cinco jornadas de liga a causa de un esguince de tobillo. Con todos disponibles, el Córdoba Patrimonio tiene enfrente la posibilidad de terminar el año 2021, no solo sumando tres puntos ante el Movistar Inter, sino venciendo a otro de los rivales directos la siguiente jornada como es el Levante Futsal también en Vista Alegre. Dos partidos en casa seguidos que se antojan fundamentales para elevar las opciones de terminar la primera vuelta entre los ocho primeros y ganarse un sitio en la Copa de España.