El Córdoba Futsal dice adiós a su sueño copero ante el Noia

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad dijo adiós al sueño de la Copa del Rey al caer en octavos ante el Noia. Los blanquiverdes fueron de menos a más hasta hacerse con el control del juego y marcharse al descanso con ventaja en el marcador. Sin embargo, los errores defensivos en la segunda parte condenaron a los de Josan González, que pelearon hasta el final, pero echaron en falta más contundencia en ataque.

Fueron los de Marlon Velasco quienes entraron más activos al partido. De hecho, Alisson a la media vuelta y Machado rozando el esférico con la puntera protagonizaron las primeras llegadas. El primero en responder de los locales fue Álex Viana con un punterazo que se marchó desviado por poco. La intensidad era máxima en un duelo copero con mucho en juego, sobre todo para los blanquiverdes, que no se podían permitir caer por tercera vez ante un cuadro gallego que ya les venció en la jornada uno de liga en Vista Alegre (4-5) y hace dos semana en el Agustín Mourís (4-2).

Pese a la necesidad de los de Josan González, eran los gallegos quienes más insistían sobre la meta de un Fabio que intervino más de la cuenta en los primeros cinco minutos, pues incluso tuvo que arreglar varias pérdidas peligrosas de los suyos a la hora de sacar el balón desde atrás. Marcelo fue quien más cerca tuvo el gol con un tiro que repelió el palo y, al instante, Perin intentó contrarrestarlo desde la distancia exigiendo a Gozi su primera parada de mérito de un choque que dominaba el Noia.

El ala brasileño lo volvió a intentar un minuto después con una cabalgada excepcional por la izquierda con cañito incluido que terminó frenando el meta visitante. Tras esta jugada los ánimos se calmaron y la igualdad imperó. No duró la calma, pues Gozi abandonó la portería para sumarse al ataque puso a prueba desde la distancia a Fabio. El meta lo detuvo y le sirvió el balón en carrera a Viana, quien armó el tiro, pero Gozi en su desesperada carrera hacia atrás tocó el balón lo justo para que este rebotara en el larguero y así echar a perder la mejor oportunidad de los locales.

Los blanquiverdes habían logrado frenar el ímpetu gallego y estar más activos en ataque. Pese a la insistencia sobre la portería visitante, los goles no llegaban, pero eso lo iba a arreglar Álex Viana pronto, pues en el 15' sorprendió cuando en el partido menos se esperaba. El brasileño, escorado a la izquierda, se sacó un punterazo que llegó a tocar Gozi, pero la potencia le jugó una mala pasada al meta y el balón acabó reventando la red.

El cuadro de Velasco no lograba meterle mano al Córdoba Futsal pese a que empezó mejor el choque. Con los cordobesistas volcados arriba y defendiendo muy bien, a pocos minutos del descanso tuvieron dos ocasiones claras por medio de Viana y Zequi. Por su parte, los gallegos, algo desesperados en ataque, buscaban el gol al contragolpe, pero, o les traicionaban los nervios, o se topaban con un gran Fabio como le ocurrió a Bruno Gomes en el uno contra uno. Ni atacando con Pirata como portero jugador durante el último minuto evitaron el 1-0 para los de Josan González al final de la primera mitad.

Injusto reparto de golpes

Las defensas fueron las protagonistas en el inicio de una segunda mitad muy igualada. También lo fue el palo, que salvó al Córdoba Patrimonio de que Edu Jabá convirtiera en el empate una gran transición de los suyos. Eso sí, los blanquiverdes no pudieron evitar que en el 26', el ala brasileño esta vez le sirviera un pase filtrado al segundo palo a un Douglas que solo tuvo que empujarla para poner el 1-1. Ni Jesulito ni Saura con dos ocasiones claras lograron devolver la ventaja local al marcador.

El palo para los de Josan González llegó minutos después cuando, en un desajuste en defensa, Fabio salvó el uno contra uno ante Bruno Gomes, pero el rechace le cayó a Marcelo en el corazón del área local y este no falló. No había tiempo que perder para un conjunto cordobés que tiró de corazón en busca de la remontada. La tuvo Muhammad, que se plantó solo ante Gozi, pero el meta le ganó la partida. No fue un problema, porque una rápida conexión entre Zequi, Del Moral y Miguelín la convirtió con rabia el veterano ala.

Faltaban poco menos de cinco minutos cuando Machado perdió la posesión en su campo y Viana estuvo a punto de firmar la remontada si no fuese por la gran estirada del portero rival. El Noia acumulaba cinco faltas ante un Córdoba Futsal que apretaba arriba. Sin embargo, en una jugada aislada, Douglas regateó en línea de fondo y le sirvió el gol en bandeja a Alisson. Tocaba apostar por Viana como portero-jugador y estuvo cerca de salirle bien a Miguelín, que la tuvo para hacer el empate.

Cuando el tiempo se agotaba, a falta de tres segundos, un defensa visitante cometió falta sobre Miguelín y a Jesulito se le presentó un doble penalti que no podía errar. El gaditano se perfiló con la zurda para tirar ajustado, pero el balón lo rechazó Gozi con el cuerpo firmando así el pase a cuartos de final de la Copa del Rey un Noia que deja tocado a un Córdoba Patrimonio que mereció más y que ya solo piensa en la permanencia en Primera División.