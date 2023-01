La permanencia, el único y gran reto del Córdoba Futsal

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue vivo. Pese a no ganar desde que lo hicieron ante el Movistar Inter en la novena cita del campeonato, los blanquiverdes, que perdieron este pasado sábado en Vista Alegre ante el líder, el Barça, se mantienen fuera de los puestos de descenso. Los de Josan González aprovecharon una jornada más que el Levante Futsal y el Manzanares no sacaron adelante sus partidos.

Con la zona de peligro a un punto y la de play off por el título a ocho ya, el objetivo del Córdoba Futsal no puede ser otro que atar la permanencia. El foco debe estar puesto ahí, a pesar de que se apuntó a mirar más allá durante esta campaña. Sin embargo, con solo tres triunfos en 17 citas, no queda otra que remangarse, como lo hicieron los blanquiverdes ante el Barça, y luchar por seguir un curso más en la élite del fútbol sala nacional.

Pese al buen partido ante el líder, el Córdoba Futsal sigue sin sumar. Solo ha ganado un compromiso en casa. Fue en la jornada nueve y ante el Movistar Inter. No hubo más. Toca remar para volver a la senda del triunfo y romper la mala racha de resultados. La suerte es que el Levante Futsal y el Manzanares siguen dando vida a los cordobesistas. Los granotas perdieron en casa ante el Noia (2-3), mientras que los manchegos no pasaron del empate ante el Real Betis Futsal (2-2).

Con un punto de renta sobre el peligro, los blanquiverdes, que tienen un exigente calendario antes del parón por la Copa de España, deben encontrar soluciones para volver a sumar de tres. Para ello, los de Josan González, que tienen este miércoles los octavos de final de la Copa del Rey ante el Noia en Vista Alegre (20:30), deben intentar sumar ante el Jaén y el Palma Futsal, tercer y segundo clasificado. Casi nada.

Aunque el calendario es muy exigente, el Córdoba Futsal deben centrarse en ir partido a partido y no mirar más allá del siguiente encuentro. Hay que ir paso a paso para conseguir la ansiada permanencia en un curso muy equilibrado, en el que la plantilla cordobesista debe dar ese salto necesario también para sellar el gran reto que tiene por delante en esta segunda vuelta.

Las lesiones y los problemas burocráticos con los brasileños no ayudaron en nada a un Córdoba Futsal que no encontró el ritmo de competición del curso pasado. Los blanquiverdes necesitan que todos demuestran su mejor versión para conseguir el reto final. Para ello, todos deben remar hacia el mismo lado. Es el momento de demostrar.

El primer paso se dio ante el Barça, pese a la derrota. Una más. Ahora toca seguir. Jaén y Palma Futsal son rivales muy complicados, pero a los que ya se ganó en anteriores ejercicios. Es el triunfo que necesita el equipo cordobesista para coger moral en una temporada que no está siendo como se esperaba. Es hora de ponerse el mono de faena para conquistar la permanencia en Primera División.