El Córdoba Futsal planta cara a un excelso Barça que se luce en Vista Alegre

Al Córdoba Patrimonio de la Humanidad no le bastó con plantarle cara a todo un Barça que es líder en solitario de Primera División. Pese al buen hacer de los de Josan González, el conjunto blaugrana protagonizó una exhibición en Vista Alegre tanto defensiva como en ataque ante la que poco más pudo hacer un conjunto cordobés que no le perdió la cara al rival en todo el partido, aunque puede terminar la jornada en puestos de descenso dependiendo de lo que hagan sus rivales directos.

Con el pabellón a reventar y la mayor de la expectación generada para recibir al líder arrancó un choque en el que los cordobesistas llegaban con poco que perder y mucho que ganar. Es por eso que quien protagonizó la primera cabalgada del encuentro fue Álex Viana, aunque la culminó con un disparo que se fue desviado. La respuesta fue de un Dídac que salió desde la portería para sorprender a una zaga blanquiverde que despejó su tiro lejano sin excesivo trabajo. Y es que, el partido para los locales estaba en la defensa y no podían permitirse errores ante el líder de la clasificación.

Ni a la hora de defender ni en la salida de balón, pues el conjunto blaugrana presionaba fuerte arriba buscando el punto débil a los de Josan González. De hecho, así llego la más clara del arranque, con un robo en campo rival que derivó en un despeje hacia su propia portería de Viana y que provocó la primera intervención de mérito de un Víctor que debutaba a lo grande con el primer equipo esta temporada. Pese a que el peso del partido lo llevaban los de Jesús Velasco, los blanquiverdes exigieron al meta visitante en tres ocasiones, dos ellas por medio del potente disparo lejano que tanto caracteriza a Lucas Bolo y otra de Perin también desde la distancia.

Lucas Bolo volvió a exigirle la estirada a Dídac y segundos después, Adolfo tuvo un mano a mano ante Víctor que mandó alto. El encuentro estaba siendo muy intenso y la estrategia de los blanquiverdes, por el momento, les funcionaba: buscar el gol desde lejos. Así tuvo Pablo del Moral dos oportunidades claras consecutivas, aunque el verdadero ¡uy! en la grada lo puso Saura con una frivolité excepcional que se sacó en la línea de fondo y ante la que tuvo que actuar de urgencia el meta culé.

No había tiempo para la pausa sobre el parqué de Vista Alegre y al ecuador de la primera mitad, el Barça se propuso dar un paso adelante en este encuentro igualado hasta el momento. Los azulgranas pusieron la maquinara ofensiva en marcha y, tras una ocasión clara de Dyego, llegó el primer tanto del choque. Lo convirtió un Sergio González que conectó a la perfección desde la frontal con la asistencia de Marcenio para poner el balón en la escuadra de la meta local.

Lozano ejerció de capitán y pidió calma a los suyos tras el gol. Y es que, estaban algo precipitados ante un Córdoba Patrimonio que no cambió el guion de juego a pesar del tanto en contra. Sin embargo, un segundo de desconexión en el saque de banda les condenó con el segundo gol en contra que convirtió Catela al rematar muy ajustado al palo el pase desde la línea de fuera de Lozano.

Perin tuvo la respuesta en sus botas al encontrarse muerto en campo rival una acción ofensiva que golpeó con rabia abajo, pero el esférico se topó con el pie milagroso de Dídac. El meta barcelonés no pudo evitar que en el minuto 15 y apenas un segundo después de su parada, el saque de falta de Miguelín lo colocara Saura a la escuadra para seguir manteniendo a los suyos con vida en el partido. Incluso Zequi pudo poner las tablas en el marcador, pero perdonó el pase de Saura que lo dejó solo ante la portería rival.

Los de Josan González estaban plantando cara a todo un Barça, pero el nivel de los culés estaba siendo excepcional y en apenas tres toques hicieron el tercero. De nuevo otra combinación que terminó con la dejada de Dyego hacia un Marcenio que con un sutil disparo de puntera reventó la portería de Víctor. El Córdoba Futsal quiso responder para recortas distancias antes del descanso, pero la zaga blaugrana dominó sobre el ataque cordobesista.

El Barça demostró su potencial

Con el paradón de Víctor al tiro de Lozano dio inicio una segunda mitad en la que los blanquiverdes buscaban un milagro. Y eso que merecían mucho más, pero ante la efectividad y calidad el Barça poco se puede hacer. Pablo del Moral tuvo un disparo cruzado muy bueno que pasó rozando el palo y un minuto después fue el protagonista para mal, ya que perdió un balón en su área y Lozano, aprovechando la presión alta, robó y fulminó a Víctor.

Saura y Jesulito pusieron a prueba a Dídac bajo palos y Víctor en la meta contraria tuvo que intervenir a la jugada de Adolfo en lo que fue el tramo más calmado de todo el encuentro. Corría el 30' en el luminoso y los blanquiverdes buscaban mantener la posesión ante un Barça que aflojó, pero que llegaba con mucho peligro a la meta local por medio de rápidas combinaciones. De hecho, el portero cordobés se volvió a lucir con una mano salvadora al tiro de Adolfo, aunque el Córdoba Futsal respondió con una doble ocasión que no aprovecharon ni Viana ni Álex Bernal.

Esta oportunidad generó un gran impulso en un cuadro cordobés que no tardó en recortar distancias. Lo hizo por medio de Viana, que remató en el corazón del área azulgrana la asistencia de Saura. Con el 2-4 y un Vista Alegre volcado con los suyos, Josan González decidió optar por atacar con Miguelín como portero-jugador a falta de poco más de seis minutos para el final. Jesulito fue el primero en exigir a Dídac la parada y al instante le tocó el turno a Saura, que se topó también con el portero culé.

Los blanquiverdes estaban muy metidos en el partido, pero un despiste atrás en el contragolpe lanzado por los de Velasco permitió a Coelho llegar de segunda línea al balón muerto en campo blanquiverde y marcar sin oposición. No tardó Jesulito en buscar el gol con un disparo colocado que detuvo de maravilla el meta barcelonés, pero fue una más de las muchas llegadas peligrosas que protagonizó y no convirtió el Córdoba Futsal al término del partido. Pese al ímpetu, los blanquiverdes no pudieron meterle mano al Barça y encadenan ocho partidos sin conocer la victoria.