José García Román: "Confío en que la plantilla empiece a dar lo que realmente vale"

José García Román se muestra "orgulloso" por los hitos que está consiguiendo el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que cumple en este 2023 diez años de vida. "No tenemos el potencial de otros equipos y tenemos que recurrir a trabajo, trabajo y más trabajo para seguir en la élite", reconoce un presidente que espera cerrar la renovación de un Josan González que se ha revalorizado. "La propuesta la tiene, él la está pensando y pronto nos dará una respuesta", reconoce a el Día el máximo dirigente de un club que busca seguir consolidándose entre los mejores equipos del fútbol nacional.

-¿Qué balance hace de 2022?

-Creo que es para estar muy orgulloso y solo hay que ver como está el deporte cordobés. Los máximos representantes de nuestro deporte están en tercera categoría y el hecho de que por tercera temporada consecutiva hayamos conseguido mantenernos en la élite del fútbol sala nacional es muestra de estar muy orgullosos. Si a eso sumas el buen papel realizado por todas las categorías inferiores, especialmente el filial con el ascenso a Segunda B, es difícil hacer más en tan poco tiempo. En diez años que cumplimos en este 2023 conseguir los hitos que estamos logrando es para estar orgullosos.

-¿Qué le pide a este 2023 en el décimo aniversario del club?

-Pues… virgencita que me quede como estoy (bromea). Intentar consolidarnos. Seguir con la consolidación para estar entre los mejores sabemos lo complicado que es. Supone estar entre los mejores de España cuando no compites en igualdad de condiciones. No tenemos el potencial de otros equipos y tenemos que recurrir a trabajo, trabajo y más trabajo para seguir en la élite.

-Es mes de enero y de mercado de fichajes, pero el club tiene claro que la plantilla está cerrada y se mira al filial.

-Es el que el filial tiene que ser nuestra fuente para los próximos años. Ahí hay muchos jugadores que muchas veces se les pide que derriben la puerta y muchos de ellos ya la han tirado. Ojalá no oigan cantos de sirena del exterior y esperemos que en los próximos años podamos ver a muchos jugadores en la primera plantilla, porque creo que son futuro del club y es a lo que siempre hemos aspirado en este club: a poner a gente de la casa. Lo que pasa que, en un momento dado, una generación, a la que le tenemos que estar agraciados porque consiguió lo máximo, curiosamente nadie de los que ascendió con nosotros y luego salió del club, nadie encontró acomodo en la primera categoría. Ahora, gracias al trabajo de los técnicos, tenemos un B donde no todos llegarán a la primera plantilla, pero sí muchos de ellos. Ya son seis o siete los que han debutado y el futuro de nuestro club está en ellos.

-Mirando a la masa social, ¿cree que Córdoba le ha dado la espalda en los últimos años?

-No es Córdoba. El fútbol es el deporte rey. En todas ciudades pasa. Jaén, por ejemplo, aprovecha que el fútbol está mal. Cuando el fútbol, el deporte natural de España, no pasa buen momento la gente se fija en fútbol sala o en otro deporte. La gente estaba ávida de que estuviera algo destacado en otro deporte y ahí estuvimos nosotros. Somos un club muy joven y la masa social se debe asentar poco a poco. Es diferente al Córdoba CF, es un club con 60 años de vida. Son muchas generaciones que han sido socios (el abuelo, el padre…). Esa masa social arraigada no la tenemos y tenemos que captar a la gente que vea lo bueno que es nuestro deporte; la emoción que tiene cada partido y captar más masa social que es lo que aspira el equipo.

-Para este curso busca el club seguir dando pasos hacia adelante entre los objetivos.

-Sí, pero ese es el mismo objetivo que lo tienen otros ocho equipos. Me reía cuando veía a principio de liga a Inter o Valdepeñas por la zona baja. Cualquiera de los siete equipos que están liderando la tabla tiene el doble de presupuesto que nosotros. Ahí quedan nueve equipos que luchamos por la octava plaza que da opción de la Copa de España y de play off por el título. Entre los nueve nos jugamos las dos plazas de descenso. Si tienes suerte, consigues esa octava plaza. Otros años hay equipos que se han quedado rezagados, como el año pasado. Este año el penúltimo y último están ahí y nadie se puede descuidar. No nos podemos descuidar nosotros ni el que va en octava posición.

-¿Cree que la plantilla en esta segunda vuelta a dar ese paso adelante que por lesiones o por el problema burocrático de los brasileños no se ha conseguido en la primera?

-Yo en eso confío. Hace poco me reuní con ellos y les dije que para mí, de esas nueve plantillas, son los mejores. Confío en que empiecen a dar lo que realmente valen. Hay jugadores que por unos motivos u otros no los hemos visto rendir a su nivel, como puede ser el caso de Lucas Perin por todo el tiempo que ha estado en Brasil. Ojalá adquieran pronto el nivel de otras temporadas y puedan aportar mucho al equipo para estar mientras más alto mejor.

-Es complicado cerrar el presupuesto, ¿las instituciones están con el equipo?

-Sí, las instituciones están con el equipo. Tengo que estar agradecido a las instituciones públicas, como son Ayuntamiento, Diputación y Junta, como al Cabildo y a las empresas que nos apoyan. Solo hay que ver que no ha habido deporte de élite en Córdoba en los últimos años. No hay una conciencia de que el deporte de élite es muy caro y si quieres traer a jugadores buenos y a aspirar a algo importante, eso significa invertir mucho dinero en una buena plantilla. Si las empresas no apuestan por el deporte, es difícil sacar a un equipo como el nuestro para adelante.

-Hablando de renovaciones, ¿cómo está la de Josan González?

-La propuesta está ahí, él lo está pensando y en un corto plazo nos dará una decisión. Entre otras cosas, este año no te puedes mover mucho por la igualdad que ahí, pero si consigues encontrar hueco importante, pronto hay que negociar las renovaciones y fichajes. Siempre digo que en el fútbol sala la semana de la Copa de España, está el 60 o 70% de las plantillas cerradas. Ojalá para entonces sepamos si va a seguir Josan o si no buscar rápido un sustituto para preparar la que ojalá sea nuestra quinta temporada en Primera División.

-¿Le preocupa esa decisión de Josan González?

-Me preocupa porque es un hombre de la casa. Vino avalado por los números y ha demostrado la calidad que tiene. Es un entrenador que se ha revalorizado. Soy consciente de que ha tenido ofertas mejores que la que le podemos ofrecer. Esas ofertas son del exterior y él puede valorar otras cosas, como seguir aquí cerca de casa. Él está involucrado en el proyecto y él más que nada las más altas metas las buscaba conseguir con su dirección técnica.

-¿Qué mensaje le lanza a la afición?

-A los que van, les agradezco el apoyo que nos brindan porque para los jugadores es fundamental sentirse arropados en la pista. Y a la afición del deporte, que prueben y vengan. La emoción y lo que se vive en este deporte engancha. A todo el mundo les gusta y ojalá puedan aficionarse a nuestro equipo porque rara vez hemos defraudado a nuestros seguidores.