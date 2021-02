El Córdoba Femenino, ante su gran reto en Granada

A por un gran reto. El Córdoba Femenino busca este domingo ante el Granada (La Juventud, 12:00) dar un golpe encima de la mesa ante un rival directo por el mismo objetivo. Las blanquiverdes, que marchan terceras, tienen a las nazaríes, que ocupan la segunda plaza, a tan sólo un punto, aunque tienen dos partidos aplazados ante el Cáceres. En la recta final de esta primera fase, el que salga victorioso tendrá prácticamente los deberes hechos para estar en la segunda fase con las mejores. Y eso es lo que quiere el cuadro cordobesista.

Tras empatar ante el Juan Grande en la última cita en casa (1-1), las de Ariel Montenegro buscan volver a la senda correcta ante un Granada que perdió su último envite en casa ante el Granadilla Tenerife B (0-2). Las rojiblancas no se encuentran en su mejor momento, al sumar un triunfo de sus últimos cuarto partidos. Y esto lo que quiere aprovechar un Córdoba Femenino que ya demostró en su última salida en Cáceres que quiere estar con las mejores en la siguiente fase.

A las blanquiverdes solo les quedan tres partidos para cerrar la primera fase, por lo que deben andarse con mucho ojo para no complicarse su futuro. Cuanto antes se logre, mejor que mejor. Además, también hay que tener en cuenta que contra más puntos en su casillero obtenga es un plus de cara a la siguiente parte del campeonato. Antes de mirar a las citas con el Málaga y el Granadilla Tenerife B, las cordobesistas se citan en el gran reto que tienen con el Granada, un equipo que se impuso en Miralbaida en la primera vuelta (0-1).

Para este duelo, Ariel Montenegro recupera a Yanire Ruiz tras cumplir un encuentro de sanción. Además, cuenta ya con Celia Ruano y Ángela Corina, fichajes realizados en este mercado invernal. No estará Natalia Mills, que aún no llegó de su país, ni María Lara, que se lesionó ante el Juan Grande y es baja por una luxación de hombro. Las que no vestirán más la blanquiverde son Ali Muñoz, Michi Goto, Luisa Romero y Elizaveta Danilova, bajas del Córdoba Femenino en este mercado invernal que cerró el pasado lunes.