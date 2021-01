Pinchazo del Córdoba Femenino ante el correoso colista Juan Grande (1-1)

Pinchazo. El Córdoba Femenino no pudo pasar del empate ante el correoso colista Juan Grande en un encuentro en el que las blanquiverdes fueron de más a menos. Con esta igualada, las de Ariel Montenegro desaprovechan una ocasión de oro para meter presión a sus rivales más directas y no logran dar ese paso hacia adelante de cara a la pelea por el ascenso en la siguiente fase.

A pesar del triunfo sobre la bocina ante el Cáceres (1-2), hasta tres cambios introdujo Ariel Montenegro en su once inicial, al dar entrada a Celia, Lidia y María Lara por Esojo, Yanire y Nati. Con Wifi como clara referencia ofensiva, las blanquiverdes trataron de llevar el mando del encuentro desde el inicio. De hecho, la canterana cordobesista dispuso de la primera ocasión en los primeros segundos del partido, pero su lanzamiento salió fuera por poco.

Sin un claro dominador aún, el Juan Grande metió el susto en el cuerpo a las locales. Mar Rubio dio el primer aviso. Incluso pidieron penalti de Encarni en esta acción. Poco después, una falta botada por Aitana se estrelló en el larguero de la portería de Carmen Gordillo. A todo ello se unió la lesión de María Lara, que tuvo que abandonar el campo por un problema en el hombro. Ariel Montenegro dio entrada a Schell, que jugó de interior por delante de Lidia.

Con el paso de los minutos, el Córdoba Femenino se fue encontrando mejor sobre el terreno de juego de Miralbaida y fue encerrando al Juan Grande en su área. Aina Torres avisó con un saque de esquina directo que se marchó fuera. A la siguiente no falló la centrocampista cordobesista, que metió un auténtico golazo desde la frontal del área. Tras el 1-0, las blanquiverdes tuvieron ocasiones para poner tierra de por medio. Y no lo hicieron. Scholz, en dos ocasiones, y Encarni no atinaron a poner el 2-0. Y lo pagó caro el cuadro de Ariel Montenegro.

En la recta final de la primera mitad, cuando parecía que estaba más cerca el segundo gol del equipo de Ariel Montenegro, llegó un gran mazazo para el Córdoba Femenino. La habilidosa Mar Rubio se marchó de Scholz y batió de tiro cruzado a Gordillo. Todo un gran jarro de agua fría para las blanquiverdes antes de llegar al tiempo de descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el partido se trabó más. A pesar de los intentos del equipo cordobesista, ya nada fue igual. La colegiada anuló un gol por fuera de juego de María Avilés, que se topó poco después con la portera visitante. Sin embargo, las canarias estaban más metidas en el partido y tuvieron el 1-2 pero Schell sacó en la línea de gol un cabezazo de Encarni hacia su portería. Sin un dominador claro, Nati y Scholz no acertaron con la meta del cuadro insular.

Los minutos pasaban y Ariel Montenegro movió el banquillo con las jugadoras más ofensivas que tenía. Tras Nati, Belén Potassa entró por Wifi. El técnico apostó por un 4-1-3-2 pero su equipo no se encontró cómodo. El Juan Grande estaba bien situado e incluso quiso rematar la jugada a la contra. No pudo. Tampoco lo hizo el Córdoba Femenino, que no tuvo grandes ocasiones a pesar de intentarlo con más corazón que cabeza. Al final, como ya sucedió en la primera vuelta, se atragantó el colista a un cuadro blanquiverde que desaprovechó una ocasión de oro para dar un paso hacia adelante en el subgrupo A del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola. Los fichajes, como el de Natalia Mills -único oficial-, deben dar un impulso a las de Ariel Montenegro para sellar el objetivo.

Ficha técnica

1 - Córdoba Femenino: Gordillo; Celia, Encarni, Scholz, Lidia (Nati, 56'); Ana Ocón, Aina Torres; Cintia, María Avilés, María Lara (Schell, 11'); y Wifi (Belén Potassa, 74').

1 - Juan Grande: Cristina; Cora, Carla, Aitana, Daisy; Eliane, Fanny Godoy; Raquel (Perdomo, 77'), Mar Rubio, Alba (Lily Niber, 56'); y Spenig (Gisela, 84').

Goles: 1-0 (23') Aina Torres. 1-1 (38') Mar Rubio.

Árbitro: Zahira López Navarro. Amonestó con cartulina amarilla a las locales Encarni, Ana Ocón, Celia y al técnico Ariel Montenegro, y a las visitantes Alba, Eliane y Cora.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoprimera jornada de Liga en el subgrupo A del Grupo Sur de la Reto Iberdrola, disputado a puerta cerrada en Miralbaida.