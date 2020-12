El Córdoba CF perdona y lo paga caro ante el Recreativo de Huelva (2-1)

Sin premio. El Córdoba perdió ante el Recreativo de Huelva en un partido que pudo sentenciar en la primera mitad pero que se le escapó por dos errores de los que cuestan caro. Los blanquiverdes, que buscaban dedicar el triunfo a Rubén Navarro, lesionado de gravedad, se quedaron sin sumar en el último encuentro de la primera vuelta del campeonato en el subgrupo B del Grupo IV de División de Honor juvenil.

Tras sumar cuatro puntos de seis posibles y romper la mala dinámica de resultados, los de José Ángel Garrido, que conquistaron un punto el pasado martes ante el poderoso líder, el Real Betis, buscaban sellar una nueva victoria a domicilio. Con la baja de última hora de Tate, autor del tanto del triunfo ante el Sanluqueño el pasado fin de semana, el Córdoba tomó pronto el mando del partido. Sólo se llevaban 18 minutos de juego cuando Javi Feria, en un golazo de estrategia, adelantó a los cordobesistas.

Tras el gol, los de José Ángel Garrido no aprovecharon sus ocasiones para dejar visto para sentencia el partido antes del descanso. Hugo, Juan Ignacio y Miguelito pudieron encarrilar el duelo, pero no atinaron con los tres palos. Al terminar la primera mitad, los blanquiverdes pudieron irse con un marcador abultado pero la suerte no les acompañó.

Tras el receso, el Recreativo niveló el marcador gracias a un disparo de Álvaro que se le escapó a Eric Puerto. A pesar del mazazo, el Córdoba volvió a tener ocasiones para volver a tomar la delantera en el marcador pero ni Hugo ni Marcos pudieron batir a Rafa Torres. El que sí aprovechó un despiste defensivo cordobesista fue Jesús Marín para poner el 2-1 y sellar así el triunfo onubense ante un cuadro blanquiverde que se fue triste de la Ciudad Deportiva El Decano.

Ficha técnica

2 - Recreativo de Huelva: Rafa Torres; Dani, Pablo, Jesús Marín, Alfonso, Mario, Moi Parra (Picón, 73'), Álvaro (Corrales, 88'), Almagro (Luismi, 73'), Pepe y Antonio.

1 - Córdoba: Eric Puerto; Miguelito (Marcos, 73'), Óscar, Pepelu, Baeza (Isaac, 56'); Hugo, Kike Llamas, Rojas (Pirri, 56'); Rubén Calzado (Salvi, 73'), Javi Feria y Juan Ignacio (Raúl Mesa, 56').

Goles: 0-1 (18') Javi Feria. 1-1 (47') Álvaro. 2-1 (68') Jesús Marín.

Árbitro: Quintero González. Sin amonestados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 11 del subgrupo B del Grupo IV de División de Honor Juvenil, disputado en la Ciudad Deportiva El Decano.