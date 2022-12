El Ciudad de Lucena araña un punto en Ceuta en el estreno de Falete

El Ciudad de Lucena sumó un punto en su visita a Ceuta. Los celestes, en el estreno de Rafael Carrillo Falete como técnico, sacaron un empate en un partido que se les puso cuesta arriba con el gol de Yiyo. Sin embargo, los aracelitanos, muy mermados por las bajas en el José Martínez Pirri, fueron capaces de nivelar el pleito gracias al tanto de Diego Domínguez.

La victoria del Salerm Puente Genil en la pasada jornada en el estadio lucentino hizo que los hermanos Carrasco decidiesen dar un paso al lado. Sin Dimas y David como referentes del banquillo celeste, la entidad puso sus ojos en un viejo conocido como es Rafael Carrillo Falete, con el que el Lucena CF jugó dos fases de ascenso a Segunda A.

Mermados por las bajas y con una convocatoria con hasta cinco jugadores del filial y del cuadro juvenil celeste, Falete puso lo que pudo en su once inicial. La primera mitad estuvo muy equilibrada. El Ceuta B, que arrancó el curso con fuerza, ha perdido fuelle durante las últimas semanas, por lo que era un duelo a tener en cuenta en el cierre de la primera vuelta de la competición.

En la segunda parte, los locales dieron primero por medio de un golazo de Yiyo. Falete reaccionó rápido al gol ceutí y metió en el campo a Sergio López por el veterano Choco. La jugada no le salió nada mal. Cinco minutos después del 1-0, el Ciudad de Lucena puso las tablas en el marcador. Diego Domínguez, el gran goleador de los aracelitanos, niveló de nuevo el pleito.

Con mucho aún por jugar, los lucentinos fueron a por el segundo. A pesar de que Falete ya no hizo más cambios, los celestes pelearon, pero no pudieron anotar el 1-2 que les hubiera dado un plus de moral de cara a la segunda vuelta de la competición. Al final, reparto de puntos en el José Martínez Pirri. Los celestes, pendiente de la llegada de varios fichajes para dar más empaque a una plantilla debilitada, buscarán voltear la situación actual para poder mirar a la zona de play off de ascenso a Segunda RFEF, en la que siguen fuera una jornada más.