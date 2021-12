Mucho respeto y poca pólvora en el derbi entre el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil (0-0)

Mucho respeto y pocas ocasiones de gol. El derbi de la Subbética acabó como empezó con un justo empate entre el Ciudad de Lucena y el Salerm de Puente Genil. Los celestes, que suman nueve citas seguidas sin perder y se quedan quintos en la clasificación del Grupo X de Tercera RFEF, no pudieron un cuadro pontano bien asentado y en crecimiento, al sumar su cuarto envite consecutivo sin conocer la derrota.

Tras vencer al Sevilla C en la cita anterior (1-2), el Ciudad de Lucena buscaba dar un paso hacia adelante en el derbi. Dimas Carrasco introdujo dos cambios en el once inicial, al dar entrada a Rubén Navas por Mustafá y a Chico Ruiz por el sancionado Javi Forján. Con Brian Triviño en la rampa de salida para abandonar el club celeste, hubo poco fuelle en ataque para los lucentinos.

Por su parte, el Salerm Puente Genil, que empató con el Ceuta B en el duelo anterior (0-0), también movió piezas en su alineación con el fin de volver a la senda triunfal y dar un golpe encima de la mesa. Juanmi Puentenueva hizo dos modificaciones en su once inicial tras dar entrada a Joaquín y Tellado por Yimi y Popi, que esperaron su oportunidad desde el banquillo.

Desde el inicio, el partido estuvo muy nivelado. No hubo un claro dominador a lo largo de los 90 minutos. Los dos equipos estuvieron bien asentados sobre un terreno de juego en pésimo estado -se cambiará a partir del lunes 13 de este mes-. Mucho respeto y poco fútbol. Los pontanos no se amilanaron y también intentaron dar primero a un cuadro celeste muy fuerte atrás. Carlos Cuenca y Tellado probaron fortuna con sendos cabezazos que no incomodaron a Javi Cuenca. Sin fuelle arriba, el Ciudad de Lucena no atinaba a crear peligro.

Tras el receso, Dimas Carrasco hizo un triple cambio. Álvaro Pérez entró por el amonestado Chucky Pierce, mientras que David España y Mustafá relevaron a Rubén Navas e Iván Henares. Con brío arrancó el Ciudad de Lucena. La jugada le pudo salir bien al técnico local, pero Mustafá, en su primera acción de ataque, se encontró con un certero Cristian.

Alternativas para ambos

Con el paso de los minutos, todo volvió al inicio. Respeto y mucha igualdad. El Salerm empezó a mover sus piezas con la entrada de Félix Chenkam por Tellado. Pero todo siguió con el mismo patrón. Arriba, poca pólvora. Como si fuese una partida de ajedrez, un mínimo error podría salir caro a cualquiera de los dos conjuntos. Incluso Dimas Carrasco probó con Mustafá como falso nueve tras el relevo de Joel Armengol por Chico Ruiz. Por su parte, los rojillos tiraron de Alberto Ramos y Yimi para fortalecer el centro del campo.

En la recta final, Mustafá, tras una jugada en banda derecha con Mario Ruiz y Marcos Pérez, lanzó mal ante la presencia de Cristian, mientras que en el área local Alberto Ramos no atinó a rematar bien para batir a Javi Cuenca. Sin mucho más, el derbi acabó con dos equipos muy ordenados. Primó la táctica y el respeto en un encuentro que finalizó con un justo reparto de puntos.