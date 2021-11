El Ciudad de Lucena tira de oficio para sumar tres puntos de oro ante el Sevilla C (1-2)

Suma y sigue. El Ciudad de Lucena tiró de oficio para sumar tres puntos de oro ante un correoso Sevilla C que no pudo con la muralla celeste. Los de Dimas Carrasco, con este triunfo, encadenan ya ocho citas seguidas sin perder, suman dos victorias consecutivas y se mantendrán una jornada más en la zona de play off del Grupo X de Tercera RFEF, donde ya suben una plaza y ya son cuartos tras aprovechar el revés del Gerena en casa ante el Rota (0-1).

Con el ánimo elevado tras derrotar en casa a un rival directo como fue el Gerena en la cita anterior (2-0), el Ciudad de Lucena buscaba dar otro paso hacia adelante ante un fillial sevillista que estaba séptimo en la tabla. Eso sí, entre los dos equipos había siete puntos de diferencia. Para ir a por el triunfo, Dimas Carrasco repitió el once inicial de la última jornada. Lo bueno no se toca. Y le salió de nuevo bien.

Tras los primeros minutos de tanteo, en el que ambos conjuntos se colocaron en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, los celestes dieron primero muy pronto. Tras un centro de Iván Henares que placó Matías, los de Dimas Carrasco marcaron el 0-1 gracias a un centro desde la banda derecha de Mustafá que el local Puerto mandó al fondo de la red.

El gol dio alas a los aracelitanos, que defensivamente están rayando a un excelente nivel. Y lo volvieron a demostrar ante el Sevilla C durante la primera mitad, en la que mantuvieron a raya a los jóvenes jugadores hispalenses. De hecho, sólo Diego Talaverón, con un cabezazo que salió ajustado al palo derecho de la portería visitante, fue el único que dio un pequeño susto a los de Dimas Carrasco.

Sin grandes ocasiones de gol y con un juego muy práctico, el Ciudad de Lucena controló a su manera un envite en el que el filial sevillista no daba con la tecla para incomodar al conjunto aracelitano, por lo que con la mínima renta visitante se llegó al tiempo de descanso. Todo iba a pedir de boca para el conjunto lucentino en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Tras el receso, Dimas Carrasco introdujo un triple cambio tras dar entrada a Álvaro Pérez y Salvi Blázquez por los amonestadores Chucky Pierce y Antonio y también a Rubén Navas por Mustafá. Todo controlado. Y no le pudo salir mejor la jugada. A los siete minutos de juego de esta segunda mitad, como pasó en el inicio del envite, el cuadro cordobés dio el segundo mazazo al filial sevillista.

En una jugada por la banda derecha, Rubén Navas, tras un pase de Javi Forján, se metió en el área local y batió de tiro cruzado a Matías. 0-2 y todo controlado. Pero el Sevilla C movió fichas en busca de una reacción. Juan Díaz hizo tres cambios del tirón y encontró su premio. Ocho minutos después de segundo gol de los cordobeses, Agustín Otero, que cazó una rechace defensivo celeste en la frontal del área, acortó distancias con un buen disparo ajustado al palo derecho de Javi Cuenca.

Con el 1-2, Dimas Carrasco reaccionó rápido y metió más músculo al centro del campo con la entrada de Joel Armengol por Iván Henares. Los sevillistas se hicieron con el control del envite, pero se toparon con la solidez defensiva del Ciudad de Lucena. Agustín Otero lo probó con un disparo que frenó Javi Cuenca. No hubo más de los locales, que no pudieron con el gran entramado defensivo de un cuadro lucentino que sigue creciendo en la tabla. Tres puntos más y ya son cuartos antes de encarar el derbi ante el Salerm Puente Genil de la próxima jornada.