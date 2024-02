El Ciudad de Lucena y el Pozoblanco empatan en un derbi trabado

El Ciudad de Lucena y el Pozoblanco empataron en un derbi trabado y sin gol. Los lucentinos igualan de nuevo a puntos con el Xerez CD, que hizo los deberes ante el Cabecense (2-0), mientras que los vallesanos seguirán una jornada más en la tercera plaza de la clasificación del Grupo X de Tercera RFEF tras enlazar ya 12 citas seguidas sin conocer la derrota. De hecho, ya tiene ocho puntos de ventaja respecto a los perseguidores que están fuera de la zona de play off.

Era un duelo por todo lo alto el que se vivió en el estadio Ciudad de Lucena entre el conjunto local, líder del Grupo X, y un Pozoblanco que está rayando a un excelente nivel de resultados gracias a su poderío en el Municipal Nuestra Señora de Luna. A ello se suma también su buen papel lejos de casa, donde los de Antonio Jesús Cobos plantan batallas a los rivales.

En la primera mitad, los locales no estuvieron finos en ataque y eso lo aprovechó el Pozoblanco para hacer su partido. Los celestes, aún así, tuvieron su ocasión por medio de un Dieguito que no atinó a batir a Dela. No hubo mucho más los primeros 45 minutos, en la que los de Falete estuvieron imprecisos y sin el fuelle habitual en la zona ofensiva. Por su parte, los pozoalbenses estuvieron bien ordenados y sin dar ninguna concepción en defensa.

Tras el receso, el Pozoblanco hizo un cambio tras dar entrada Antonio Jesús Cobos a León por David García. Los vallesanos estaban bien plantados en el terreno de juego ante un Ciudad de Lucena que arrancó con otro aire esta segunda mitad. De hecho, poco a poco, los celestes empezaron a tener más balón y a llegar más al área de Dela. Eso sí, siguieron con esa falta de atino en los metros finales.

Ante este panorama, Falete movió ficha y dio entrada a Álex Bonilla y Rubén Navas por David Castro y Dieguito. El técnico del Ciudad de Lucena cambió el sistema para intentar dar otro aire a su equipo y tener así más profundidad por las bandas. Y lo consiguió, sobre todo por el costado derecho de Bonilla y Manu Molina. Sin embargo, el Pozoblanco supo capear el temporal.

Los minutos pasaban y el Ciudad de Lucena era incapaz de hincarle el diente a los vallesanos. Sin el atino de otros encuentros, el choque llegó al momento de la verdad con todo muy abierto. De hecho, más allá de algunas acciones polémicas que recalcaron los dos equipos en sus respectivas áreas ofensivas, fue Fran Gómez el que pudo incluso poner el 0-1, pero no estuvo certero para batir a Nico Garnés. Fue un gran susto para una parroquia local que vio como los tres puntos pudieron volar. Sin embargo, ambos conjuntos se quedaron cero y el choque acabó con la igualada inicial.