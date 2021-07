Carmen Avilés se cuelga la plata con el relevo 4x400 en el Europeo sub 20

Carmen Avilés consiguió en Tallin (Estonia) una brillante medalla de plata en la jornada final del Campeonato de Europa sub 20 de atletismo. La atleta cordobesa formó parte del relevo 4x400 que terminó en segunda posición una prueba en la que las españolas volvieron a pulverizar el récord sub 20 y sub 23 de España, con una actuación espectacular y un registro de 3:36.10.

Avilés y sus compañeras ya dejaron muy buenas sensaciones en las semifinales, en las que consiguieron batir la plusmarca española, que databa de 1988, con una carrera inteligente, muy bien trabajada y ejecutada de manera perfecta, para colarse en la gran final con el segundo mejor tiempo, gracias a un crono de 3:38.92.

Esa gran actuación la mejoraron las españolas en la final. Carmen Avilés fue la encargada de correr el primer relevo. La cordobesa de Los Califas-Universidad de Córdoba mostró una chispa espectacular y entregó el relevo en primer posición. Berta Segura hizo esta vez la segunda posta, manteniendo a España en cabeza de carrera.

La tercera posta correspondió a Sofía Cosculluela, que fue capaz de consolidarse en el trío de cabeza cuando la carrera se rompió de manera definitiva. Y el colofón lo puso Lucía Pinacchio, que derrochó fuerzas para quedarse sin fuelle en la lucha por el oro, aunque apretó los dientes para cruzar la meta en segunda posición.

La mara de 3:36.10 supone un nuevo récord de España sub 20 y sub 23 y da a Carmen Avilés y sus compañeras una merecidísima medalla de plata. En primera posición terminó el cuarteto de Alemania, la gran favorita, que con 3:35.38 hizo la mejor marca mundial de la temporada para colgarse el oro. El bronce fue para Italia, con 3:36.31.