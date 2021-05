El Cajasur Priego sigue con paso firme hacia el 'play off' por el título

El Cajasur Priego sigue dando pasos en firme hacia la disputa del play off por el título, que tendrá lugar en Antequera. Los prieguenses solventaron la cuarta concentración de la temporada, en Irún, con un triunfo y un empate, lo que les mantiene en la primera posición de su grupo y les deja muy cerca de confirmar su presencia en la lucha por el campeonato.

En el primero de sus compromisos en Irún, el conjunto prieguense pasó por encima del anfitrión, el Leka Enea. Diogo Carvalho fue el encargado de abrir la contienda, ganando en tres mangas a Daniel Palacios. A ese primer triunfo le dio continuidad Carlos Machado, que tampoco ofreció ninguna opción a Carlos Franco. El capitán del conjunto de la Subbética se anotó el triunfo por un claro 3-0.

Con todo, la emoción al duelo la iba a poner el vasco Endika Díez, que redujo distancias al derrotar a Carlos Caballero también en tres mangas. Pero el Priego volvería a poner las cosas en su sitio con la segunda victoria de un inconmensurable Diogo Carvalho. El luso necesitó de cuatro mangas, pero terminó imponiéndose a Carlos Franco. Y el punto culminante para cerrar el partido lo aportó Carlos Caballero, que pudo desquitarse de su derrota y venció a Daniel Palacios. Fue un choque duro, que se fue a cinco mangas, pero el que jugador del Cajasur Priego se apuntó a su cuenta.

El Murcia le araña un punto

En la sesión de tarde, el Cajasur se encontró con un Murcia muy combativo y que se hizo acreedor de un punto que rompe la serie de siete victorias consecutivas de la escuadra prieguense. La cita estuvo marcada por la alineación de tres palas nacionales por parte del Cajasur, ya que finalmente Kosiba, con problemas durante la semana, no participó en la contienda.

Por si no fuera bastante, el Murcia presentaba en su equipo a Kou Lei, el chino con pasaporte ucranio, que regresaba a la Liga española superando con autoridad a Alejandro Calvo. La misma fórmula emplearon Caballero y Machado para ganar sus partidos por sendos 3-0 a Molina y Gutiérrez.

El choque estaba encauzado, pero en el cuarto punto Miguel Molina sorprendió a Alejandro Calvo con un 1-3 que obligaba al Cajasur a no fallar en los dos partidos que quedaban si quería seguir con su pleno de victorias. Sin embargo, no ocurrió. Kou Lei se volvió a cruzar en el camino de Machado y Caballero estaba en la obligación de salir al rescate. Salvó un punto tras vencer a Gutiérrez por 3-1. Un punto más y el play off, más cerca.