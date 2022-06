Antonio de Torres: “A la Federación Española le apetecería que saliese un proyecto en Córdoba”

Afable, cordial y con ganas de que Córdoba tenga un referente en baloncesto, así se muestra un Antonio de Torres que avanza en su noveno año como presidente de una Federación Andaluza que va "bien". El dirigente cordobés analiza para el Día los movimientos que se están realizando entre clubes para que se pueda dar ese paso necesario: "Si dejan de mirarse con envidia entre vecinos, a ver si conseguimos estar mínimo en LEB Plata".

–¿Cómo está el baloncesto en Córdoba? En las bases va bien.

–En las bases bien como siempre. Nos falta el referente. Mientras no tengamos ese referente, cada vez que salga talento se va o se lo llevan. Si tú quieres sacar un proyecto en Liga EBA y no quieres que sea muy caro económicamente, tienes que tener jugadores de la ciudad. ¿Qué ocurre? Pues que los jugadores de la ciudad se van a lo mejor en cadetes. ¿Cómo convences tú a un jugador de Córdoba que normalmente está ya en LEB Plata para que vuelva a su casa, a vivir con sus padres, para jugar en Liga EBA en lugar de una categoría semiprofesional? Es muy complicado. Pero claro, volvemos al inicio, hay que tener un equipo referente. ¿Cómo tenemos un equipo referente? Siempre apuesto por la vía deportiva, pero es muy complicado. Si se apuesta por el otro lado (despachos), hay que hacer una inversión fuerte para que cuando tengamos una categoría semiprofesional en Córdoba sea atrayente para que los jugadores que se han ido puedan volver.

–Han sido varios años con proyectos en Primera Nacional, pero parece que ahora estamos en un momento en el que quiere resurgir el baloncesto en Córdoba.

–Hay como más ilusión por volver a dónde estábamos. Hay más movimiento. Fue, entre comillas, un poco de sorpresa la unión entre Adeba y Maristas, y más sorpresa aún que haya funcionado. Eso ha animado al resto de los vecinos para que si ellos lo han intentado y lo han conseguido, nosotros vamos a intentarlo también. No siempre la fórmula funciona igual en todos los sitios. Tienen esa opción y si dejan de mirarse con envidia entre vecinos, a ver si conseguimos estar mínimo en LEB Plata.

–De esa unión de Adeba y Maristas, turno ahora para el baloncesto masculino con Ciudad de Córdoba y El Carmen, ¿cómo ve ese proyecto?

–Es más complicado. Fundamentalmente porque en femenino hay menos clubes o equipos. A priori es más fácil unir ideas, pero en masculino hay proyectos muy diferenciados entre ellos y al final es más complicado porque es cuestión de egos. Cuantos más egos individuales haya, más difícil que haya esa unión. Si poco a poco entre ellos van formando mini islas, pues al final en un archipiélago conseguimos formar una península. Va más lento.

–Está el proyecto de Ciudad de Córdoba y El Carmen, también el de UCB por otro lado. Se habla de reino de taifas en el mundo del baloncesto en Córdoba. ¿Qué es lo que sucede para que pueda haber de nuevo un referente en una Córdoba a la que le gusta el baloncesto?

–Está claro. Y a la Española le gusta Córdoba como destino baloncestístico porque es una ciudad muy cómoda. Tenemos miles de aves al día y tenemos aeropuertos cercanos (Sevilla, Málaga, Granada…). A la Española le apetecería que saliese un proyecto aquí en Córdoba. ¿Qué puede ocurrir? No lo sé. Los equipos cordobeses lo tienen en sus manos y también entiendo que son ideas diferentes. Desde un proyecto que puede ser más faraónico a otros que van más despacio, el objetivo debe ser el mismo, pero deben ver las dos o tres opciones que pueda haber. Difícil, sí. Siempre reivindico que hace falta estructura de club porque aquí tenemos estructuras de colegios. Eso tiene una limitación. Bastante con que tengas los entrenamientos y cobrar cuotas, pero tienes que tener la figura de un gerente que gestione no solo eso, que lo puede hacer el director deportivo, si no los recursos, que se relacione con las instituciones, que se ponga la chaqueta y la corbata para ir al palco y hay que ponérsela porque me ha ocurrido a mí en mi faceta de presidente. Deben dar ese paso con una figura como la de comercial. Eso es fundamental para tener una estructura más profesional. Llegar a acuerdos del tipo que consideren. Si no lo hacen, es muy complicado llegar a una categoría semiprofesional.

–¿Es cuestión de tejido empresarial? ¿Es cuestión de apoyo de instituciones para que haya ese empujón necesario?

–Las instituciones públicas son importantes, pero sobre todo para abrir puertas. A mí no me gusta que los proyectos estén sustentados en unas ayudas. Primero, como ciudadano, porque puedo no entender que mi Ayuntamiento o mi Diputación sustente un presupuesto de 200.000 euros. Sí es importante que haya propuestas con el tejido empresarial, pero aquí es complicado. Y lo hablo yo como Andaluza, que hemos tocado puertas imposibles. Eso sí lo puede hacer Ayuntamiento o Diputación. Debe seguir el modelo de Fundación Granada, que tiene un sponsor muy fuerte, pero que tiene muchos medianos o pequeños que te pueden sostener cuando el grande o la institución pública te falte.

–¿Es cuestión de que salga ya un proyecto?

–Es cuestión, y no es una crítica, de que las instituciones públicas apuesten por un deporte. El fútbol es fútbol profesional y van a otro nivel. El fútbol sala lo están haciendo muy bien y entiendo que Ayuntamiento y Diputación han apostado por él. Entiendo que deben apostar por un deporte. Si es baloncesto, estupendo, como si es voleibol o balonmano. Por un deporte. Una vez que consigamos llevar ese deporte a la élite o semiélite, vamos a apostar por otro deporte. Vamos a tener un objetivo claro y no repartamos miseria entre todos porque al final es una pequeña miseria para cada uno y nunca llegamos a ningún objetivo.

–¿Hasta dónde puede llegar Córdoba?

–Al final todo es dinero. Nos guste o no nos guste, es dinero. Un presupuesto en LEB Plata, 280.000 euros no te los quita nadie si no quieres tener problemas de permanencia. Llegar es difícil, pero luego tienes que permanecer. Si duras un año, hemos dejado esto como un erial y quién va a creer en nosotros. Al final es mucho dinero, pero es verdad que en Córdoba hay empresas muy potentes. Eso tiene que partir quizás de las instituciones públicas, las que deben abrirles los ojos, aunque yo creo que ellos lo saben ya. Al final, es un retorno para la ciudad y salimos en toda España y en todos los medios de comunicación. La institución publica debe verlo como una inversión, pero insisto en que ellos no deben soportar el grueso del presupuesto.

–¿Por qué suele haber una bicefalia en Córdoba?

–No lo sé. Cada uno ve el proyecto de una forma. Unos lo ven a corto plazo, otros más despacio. Cuando lo ves más despacio, tienes que tener paciencia. A veces la paciencia se agota cuando los resultados no llegan o llegas al tope y no avanzas, y tienes varias opciones: abandonar, como ha ocurrido, o no liarte la manta a la cabeza porque no puedes ser un inconsciente o vamos a intentarlo y que nos digan que no. Que no seamos nosotros los que digamos que no podemos, esto es un mensaje que escuché no hace mucho a Imbroda. Y me caló profundamente. Se dirigía al equipo de Unicaja, cuando le dieron un reconocimiento, y se dirigió al equipo y al entrenador y les dijo "que no os digan que no podéis hacerlo". Y yo creo que ese es el problema que tenemos en Córdoba, que nos limitamos y creemos que no vamos a llegar. Alguna vez tenemos que pegar el salto, el no ya lo tenemos. No estamos en LEB Oro ni Plata, vamos a intentarlo alguna vez.

–¿Cuándo va a llegar ese salto?

–El Coto (Ciudad de Córdoba-El Carmen) lo está intentando (estar en LEB Plata). Creo que si lo consiguiera, acarrearía un arrastre o una inercia de ir sumándose al proyecto. Digo el de Coto porque parece que es el que tiene la aspiración más alta. No quiero olvidarme de UCB y Peñarroya, que tienen interés de estar en Liga EBA.