El Coto Ciudad de Córdoba une fuerzas con El Carmen para competir en Liga EBA

El Coto Ciudad de Córdoba y El Carmen han llegado a un acuerdo para unir sus fuerzas en un mismo proyecto con el que sacar adelante un equipo que compita inicialmente en Liga EBA. El trato por parte de ambos clubes cuyos equipos senior han militado en Primera Nacional esta temporada está más que alcanzado y nace con la idea de formar un equipo en la cuarta categoría nacional con el objetivo a medio plazo de llevar el baloncesto cordobés a lo más alto.

De hecho, como asegura el presidente del Coto Ciudad de Córdoba, José Manuel Palacios, la intención del proyecto no solo depende de estas dos entidades deportivas, pues el fin es apostar por un equipo que sea común para toda la ciudad e incluso para el total de la provincia y, para ello, desde la entidad "abren las puertas" para que todos los clubes de Córdoba se unan a este futuro equipo de Liga EBA.

"No solo es un proyecto de club, sino de ciudad", destaca Palacios, pues espera que el trato acordado con el equipo del Colegio Virgen de El Carmen se cierre con la misma facilidad con el resto de clubes cordobeses, así como que no haya "egos" entre ninguno de ellos, pues se trata de un proyecto de "unión" y no de tener a unos equipos por encima de otros, como subraya el presidente del Coto Ciudad de Córdoba.

La iniciativa ha podido surgir gracias al apoyo del principal patrocinador del Ciudad de Córdoba, la empresa de suministros eléctricos Coto. A raíz de este patrocinio y de los que se sumen, como es el caso del apoyo institucional de la Federación Andaluza de Baloncesto y del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), la estructura será sólida para poder asumir el coste que conlleva competir en Liga EBA.

Todavía faltan muchos flecos por cerrar que quienes han sacado adelante el proyecto darán a conocer durante las próximas semanas, como el nuevo nombre del equipo, la estructura deportiva e incluso la instalación deportiva donde entrenarán y disputarán los partidos de liga, algo que deberán tratar con el Imdeco. Con mucho trabajo que llevar a cabo todavía, se trata de un primer paso ilusionante para que la ciudad pueda disfrutar del baloncesto al máximo nivel que tanto merece.