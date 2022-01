Alfonso Cabello: "En España no cuento con los medios necesarios para entrenar"

Con la satisfacción de cumplir con los objetivos tras proclamarse campeón paralímpico en Tokio, Alfonso Cabello, poco antes de ir a entrenar, atiende a el Día para hacer balance de todo lo conseguido y señalar también las metas de futuro, a expensas de conocer el calendario internacional de ciclismo en pista de este año. Eso sí, sin parar de trabajar, ya que empieza un nuevo ciclo olímpico que lo debe llevar a estar en París en 2024. Para ello, ya se prepara, a pesar del inconveniente de no tener en España "un velódromo en condiciones".

–¿Qué balance hace de 2021? ¿Lo considera uno de los mejores años de su carrera tras lo conseguido en Tokio?

–Por supuesto. Para mí 2021 ha sido un año muy bueno. Podría decirse que, si no el mejor, de los mejores de mi carrera deportiva en cuanto a satisfacción con los logros conseguidos durante el año.

–Mirando a lo que fueron los Juegos, ¿qué recuerda una vez que han pasado estos meses? ¿Con qué se queda?

–Realmente el momento de los Juegos fue importante, pero con lo que me quedo es con el día a día, con los meses, con los años de sacrificio, con el entrenamiento y con el camino que me ha llevado a ser campeón paralímpico una vez más. Al final, ese momento es en el que lo ganas, pero realmente es un camino muy largo y el trabajo viene desde muchos años atrás y precisamente con eso me quedo, con esa constancia y con ese sacrificio y esfuerzo que vengo realizando tanto tiempo.

–Una vez conseguido el objetivo, ¿cómo vivió el hecho de hacerlo batiendo su propio récord del mundo?

–Bajar el récord del mundo era algo que no me esperaba porque, para los que no estén habituados con el ciclismo en pista, el medio y el velódromo donde se hacen las marcas está directamente relacionado con la marca que consigues. El récord del mundo lo ostentaba yo, pero en un velódromo en altitud, en el que las condiciones son muchísimo más favorables porque hay menos presión atmosférica y el aire es menos denso. Esta vez, en Tokio, el velódromo estaba casi al nivel del mar y las condiciones eran menos favorables para batir una nueva plusmarca mundial. Y la sorpresa fue que el rival que me precedía, que salía antes, se quedó a escasas décimas de batir ese récord del mundo y sabía que para ganar sólo me valía la carrera perfecta. Lo fui buscando desde la primera pedalada y así fue, lo conseguí, bajé la plusmarca mundial a nivel del mar, que para mí es un doble éxito, y por eso digo que estoy tan contento con lo conseguido.

–Lo volvió a lograr siete años después de conseguirlo por primera vez en Aguascalientes.

–Sí, en 2014 fue. Llevaba muchos años sin acercarme por las condiciones de los velódromos en las que normalmente competimos, que no eran tan favorables como en Aguascalientes, que estaba a más de 2.000 metros de altitud. Para mí, sabía que iba a andar cerca, pero no me imaginaba que iba a batir ese récord en Tokio. Fue una sorpresa muy buena.

–¿Contento con la repercusión que tuvo?

–Sí, sí, porque el deporte paralímpico en España cada vez tiene un papel más principal. Creo que los deportistas somos más conocidos y poco a poco se le va dando más peso en los medios de comunicación a lo que hacemos. Aunque todavía queda un largo camino por recorrer, con respecto a otros deportes y otros países sin adjetivar, creo que en España se va en el camino correcto y he tenido muchísima más repercusión que cuando gane en los Juegos de Londres 2012, así que contento también en ese sentido.

–¿Qué espera de este 2022?

–De este 2022 espero primeramente que nos digan fechas del calendario internacional. Ahora mismo nos mantenemos expectantes porque todavía no tenemos calendario internacional de competiciones en pista y la verdad que se está demorando bastante. Este 2022 es un año importante porque estamos prácticamente a mitad de camino hacia París y anteayer estábamos en Tokio y este ciclo va a ser más corto de lo habitual. Cada año va a contar y evidentemente es muy importante hacer un buen Mundial, mantenerse adelante y no bajar el pistón.

–Estamos en un nuevo ciclo olímpico, más corto, ¿tiene una preparación diferente?

–No, diferente no. Soy un deportista de trabajar día a día, de intentar buscar esa constancia y es lo que he estado haciendo durante toda mi carrera deportiva, y será lo que siga intentando hacer. Siempre he intentado trabajar lo mejor posible y haciendo énfasis en lo que mi entrenador y yo creemos que es importante y nada más, siguiendo esa línea, porque hasta ahora ha funcionado y creo que es buena.

–Supongo que con ganas de que haya más visibilidad y repercusión económica.

–Sí, por supuesto. Al final, esto es mi vida, mi trabajo y evidentemente toda repercusión es poca. Cuanto más se pueda profesionalizar el deporte, a cuantas más personas consigamos que esto llegue, cuantas más personas conozcan a Alfonso Cabello, esto tiene una repercusión favorable.

–En el horizonte ya tiene los Juegos de París.

–Sí, el ciclo es más corto de lo habitual y parece que no, pero restan dos años. 2022 y 2023 serán los años para conseguir esa clasificación para París y 2024 ya nos centramos 100% de cara a esos Juegos, independientemente del resto de competiciones internacionales, con lo cual está a la vuelta de la esquina.

–¿Cómo va a prepararse sin tener una competición a la vista o el pertinente calendario?

–Como siempre. Por suerte o por desgracia, esto no es algo nuevo para mí. Normalmente, la convocatoria o el anuncio de esas competiciones suelen ser con poco tiempo de antelación respecto a la fecha de competición y estoy acostumbrado a trabajar así. Simplemente no pensando demasiado, trabajando día a día, sumando e intentando estar en una buena forma para en cuanto tengamos noticias de cuándo será la competición oficial, pues hacer ese trabajo específico que es necesario para la competición y nada más, yendo día a día porque tampoco se le pueden dar más vueltas. No depende de mí cuando se compita o no.

–¿Esto hace que mentalmente sea más fuerte?

–Al final, se trata simplemente de adaptarse a las condiciones con las que uno cuenta. Si eres constante y trabajas día a día, pues ya que te digan si tienes que correr en septiembre o en abril tampoco te cambia mucho la situación. Se trata de no confiarse, de saber que en cualquier momento puedes tener el aviso de una competición oficial, siempre y cuando no sea de un día para otro y ya está. Al final, es algo que no depende de mí y no puedo obcecarme mucho en eso.

–La Rambla y Córdoba siempre están a tu lado.

–Sí, por supuesto. Siempre recibo muchísimo apoyo de mis paisanos, de La Rambla y de todos sus habitantes. Es algo que se agradece porque en unas circunstancias tan difíciles como vivimos el año pasado, ese apoyo y ese calor humano dan fuerzas para seguir adelante.

–Le vemos entrenar mucho en carretera.

–Sí, hago mucho entrenamiento en carretera puesto que en España no cuento con los medios necesarios para hacer una preparación específica en velódromo y ya forma parte de mi preparación el trabajar en carretera desde hace muchos años.

–¿Qué haría falta para entrenar como lo desea?

–Un velódromo en condiciones. Instalaciones es lo que haría falta. En todo el territorio nacional no tenemos ningún velódromo de madera cubierto, que son las características que nos encontramos en competición mis compañeros y yo. Tenemos que irnos a Palma de Mallorca con la dificultad que ello acarrea, desde la logística, de mandar bicicletas y demás. Creo que un país como España, que tiene resultados en ciclismo en pista, no sólo ya míos sino también de todos mis compañeros, le hace falta una instalación de referencia para entrenar al máximo nivel.

–¿Hay Alfonso Cabello para mucho tiempo?

–Pues mira siempre digo lo mismo, mientras siga siendo feliz haciendo lo que hago y siga manteniéndome competitivo… Voy día a día. Nunca se sabe lo que puede pasar mañana, con los pies siempre en el suelo, porque todo lo que suele subir, baja. Ahora mismo, por suerte, estoy en ese momento de mantenerme en esa cumbre y llegará el momento de no poder mantenerme, pero mientras sea feliz y competitivo seguiré ahí.

