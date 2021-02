Alan Araiza, la guinda del mercado para el Ciudad de Lucena

El Ciudad de Lucena se movió en el último día de mercado de invierno y firmó a Alan Araiza, extremo mexicano de 24 años que estaba en el Atlético Veracruz de su país tras acabar su vínculo el curso pasado con el Linares Deportivo. Además, la entidad lucentina dio la baja a Mario Sánchez, que aún no se había estrenado en 2021, para liberar la ficha para poder incorporar a su tercer fichaje tras firmar previamente a Santi Rosa y Salvi Blázquez, que debutó este pasado domingo con un gol que sirvió para rescatar un punto ante el Córdoba B (2-2).

El club lucentino, tras sumar un punto de seis posibles, no quiso dejar la oportunidad de reforzar su plantilla en el último día de mercado. Mario Sánchez causó baja tras llegar le pasado verano procedente del Conil. El lateral gaditano disputó ocho encuentros con la entidad aracelitana, aunque sólo en dos ocasiones gozó de ser titular. Además, las lesiones le han impedido estar a un nivel superior, por lo que tuvo que parar en varias ocasiones. De hecho, desde la victoria en Puente Genil ante el Salerm, en el último partido de 2020, no volvió a entrar en los planes de Dimas Carrasco. Este domingo estuvo presente en la Ciudad Deportiva pero no tuvo ningún minuto ante el filial cordobesista.

Con la baja de Mario Sánchez, el Ciudad de Lucena, como ya pasó con la marcha de Pablo Molina y la llegada de Salvi Blázquez, tardó poco en cerrar un recambio, al firmar a Alan Araiza. El jugador mexicano, de 24 años, estaba en el Atlético Veracruz tras salir el pasado verano del Linares Deportivo, club con el que disputó 1.762 minutos en 27 encuentros, en los que marcó seis tantos. Antes de estar en el cuadro linarense, formó parte de Los Barrios, donde destacó con 41 partidos y donde logró marcar 12 goles. El conjunto campo-gibraltareño lo captó tras su paso previo por el Sanse y el filial del Recreativo de Huelva, su primer equipo en España tras formar parte del Cruz Azul de su país.

Con estas cifras, Dimas Carrasco gana un jugador que puede aportar verticalidad, polivalencia y gol en el frente ofensivo de su equipo. Más mimbres para un Ciudad de Lucena que marcha líder del subgrupo B del Grupo X de Tercera División. Los aracelitanos, que vuelven este martes a los entrenamientos, tienen este domingo cita en su estadio ante el Castilleja, donde tratarán de conseguir su primera victoria de este 2021 tras sumar un punto de seis posibles en dos partidos disputados.