El Villanovense, la realidad más importante e inmediata para el Córdoba CF

El Córdoba CF vuelve a su realidad. En una semana en la que el atractivo enfrentamiento de Copa del Rey ante el Sevilla y la inminente final de la Copa RFEF ante el Guijuelo han acaparado la atención, el equipo que entrena Germán Crespo visita este sábado al Villanovense con las miras puestas en dar un paso más para construirse ese ascenso directo, el premio más importante que encierra esta temporada y del que los blanquiverdes no se quieren distraer ni siquiera un ápice.

Y es que a cada triunfo que los blanquiverdes consiguen, mantener la espectacular dinámica que arrastran se hace más complicado. El primer tropiezo del curso amenaza a la vuelta de la esquina, por mucho que el equipo no dé señales para desconfiar de él. Por eso, un partido fuera de El Arcángel, feudo donde el Córdoba se ha mostrado intratable hasta el momento, siempre es un momento para agudizar las precauciones y centrar los cinco sentidos en sumar otros tres puntos al casillero.

El Villanovense, además, es un rival que no está situado en el lugar en el que todos los rivales lo esperaban. Los extremeños son un equipo llamado a pelear por las eliminatorias de ascenso, pero de momento no pasan de mitad de la tabla debido a la falta de regularidad que padecen. Los de Juanma Pavón reciben al Córdoba en un mal momento, pues han sumado solo un punto en sus tres últimos partidos. Pero eso no debe provocar que los blanquiverdes bajen la guardia, pues el conjunto de Villanueva de la Serena cuenta con argumentos suficientes como para darse el gustazo de ser el primer rival que haga al Córdoba hincar la rodilla.

Consciente de ese peligro que encierra el partido se mostró en la previa Germán Crespo, que volverá a mover su once inicial con la idea de que ningún jugador se duerma en la pelea por el puesto. Se espera que Felipe Ramos vuelva a la portería tras la alternativa dada a Carlos Marín el pasado domingo y a buen seguro habrá algunos cambios más teniendo en cuenta que el martes llega la final de la Copa RFEF.

Más variantes para el técnico

El técnico blanquiverde quiere tener a todos sus jugadores frescos y la buena respuesta de la plantilla facilita también la confianza en esas rotaciones. Además, la enfermería empieza a dar un respiro y la presencia en la convocatoria de Ricardo Visus, así como del ya plenamente recuperado Alejandro Viedma, otorga nuevas variantes a Germán Crespo. Omar Perdomo, que ante el Cacereño vio el partido desde la grada, también está entre los 20 hombres desplazados hasta la localidad extremeña.

En el Municipal Villanovense espera al Córdoba un rival con argumentos de sobra para hacerse fuerte en su feudo, pues en su plantilla cuenta con jugadores de bastante experiencia en la categoría e incluso en competencias superiores. Por eso, el Córdoba quiere aparcar la ilusión por la Copa RFEF y la Copa del Rey y centrarse en lo realmente importante en el plazo inmediato. Eso pasa por Villanueva de la Serena y por conseguir otros tres puntos para seguir construyendo con solvencia el ascenso directo.